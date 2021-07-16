Возможен ли каршеринг в Липецке

В августе 2019 года в Липецке впервые появилась услуга каршеринга. Предоставляла ее компания Carsmile в качестве эксперимента. Автопарк компании состоял из трех машин «Renault», которые могли ездить лишь по центру города. Эксперимент не удался – желающих было мало. Машины компании исчезли из города.

Каршеринг – это аренда автомобилей у частного или коммерческого лица на краткосрочный период. Процесс аренды довольно простой – водитель ищет в специальном приложении автомобиль поблизости и бронирует его.



Перед поездкой нужно осмотреть машину на наличие повреждений и проверить документы. Если все в порядке, подписать акт приема-передачи. Водитель оплачивает только время аренды. Оно считается с открытия до закрытия дверей в начале и конце поездки. Важно, что все это происходит через приложение компании. Человеческий фактор полностью отсутствует.



Стоимость услуги зависит от тарифа и автомобиля. В среднем она составляет восемь рублей за минуту. Это же является главным преимуществом каршеринга – плата взымается лишь за действительное время пользования машиной.



Представим, что в городе сервис все же появился. Так, поездка от Октябрьского рынка до Театральной площади по навигатору займет 15 минут. Водитель арендованной машины заплатил бы за нее около 120 рублей. Такси на этом же маршруте обойдется в 169 рублей по эконом тарифу. Но главный вопрос заключается в том, будут ли водители пользоваться услугами краткосрочной аренды.



Каршеринг востребован в соседнем Воронеже. Там машины с характерным дизайном часто мелькают на дорогах. Не удивительно, население города чуть больше миллиона. У нас – в два раза меньше. Липецкие водители уверены, услуга краткосрочной аренды машин в городе не приживется.



Владислав Новиков, стаж вождения пять лет:



- Каршеринг нам не нужен. Автобусы ходят нормально, такси не такое уж и дорогое. Почти в каждой семье есть личный автомобиль, а то и несколько.



Александр Тарасов, стаж вождения 40 лет:



- Мое мнение на этот счет – это мнение пенсионера, осторожное. В городе, может, услуга и будет востребована, но я бы своим родственникам не советовал ей пользоваться. Большие риски – видел в передаче, как водителей подставляют, создают аварии. Брать машины в аренду будут в основном новички, которые вчера получили права, а машину еще не купили. Это опасно и для них, и для окружающих. К тому же, у нас есть такси.



В городе существует альтернатива – прокат автомобилей. Клиенты у этого сервиса есть. Хотя по сравнению с каршерингом процедура аренды сложнее. Перед поездкой придется внести залог. А арендовать машину можно минимум на час. Для краткосрочных поездок услуга не предназначена. Причем ее стоимость за час времени в разных компаниях начинается от 500 рублей. Аренда машины стандартного класса за сутки обойдется от 900 до 2000 рублей. Оставить автомобиль в любом удобном месте тоже не получится – его нужно вернуть арендодателю лично.

Пока сами сервисы краткосрочного проката автомобилей открывать автопарк для липчан не планируют: услуга каршеринга выгодна лишь в больших городах.



Ирина Комиссарова



