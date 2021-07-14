Происшествия

сегодня, 14:16

Житель Москвы разбил в Липецке три машины, потом напал на пристава в суде, и участкового

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#нападение #ДТП #суд
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Житель Москвы разбил в Липецке три машины, потом напал на пристава в суде, и участкового

Правобережный районный суд Липецка приговорил 55-летнего жителя Москвы за применение насилия к представителям власти к семи годам заключения в колонии общего режима.

27 октября 2018 в селе Каликино Добровского района москвич на своем пикапе «Мазда» разбил автомобили «Ниссан», «Лада Калина» и «УАЗ». По словам свидетелей, он сел за руль пьяным, выйдя из бани босиком в одних штанах. Специально разгонялся и таранил припаркованные машины. А сделал это, якобы из-за желания насолить посетителям иной веры.

Во время следствия по делу об умышленном уничтожение или повреждение имущества москвич заявил, что приехал в Калино для земельной  сделки. В его машине находилась женщина, когда «Мазда» проезжала мимо бани, коробка передач пикапа забарахлила. Он остановил машину, женщина вышла, и у нее возник конфликт с кем-то из посетителей бани . Москвич якобы пытался отстоять ее честь, а вместо этого ему в лицо направили пистолет. Попытка уехать от бани закончилась столкновениями с тремя машинами, так как вместо задней включалась передняя скорость и наоборот.

Через год, 19 декабря 2019 года в судебном заседании при продлении меры пресечения по делу о поврежденных автомобилях, москвич умышленно ударил в бок судебного пристава. Буяна скрутили в зале суда. Сам же подсудимый уверял, что пристав измывался над ним, а потом притворился, что он его якобы ударил.

Но на этом приключения москвича не закончились.  Ночью 1 января 2020 года в селе Доброе он обратился в полицию с заявлением о преступлении и ударил прибывшего на вызов участкового. Позже у полицейского диагностировано сотрясение головного мозга.  

Несмотря на то, что подсудимый вину не признал, суд согласился с позицией государственного обвинителя,  назначив ему за нападения на представителей власти пять лет лишения свободы. К указанному наказанию частично присоединено наказание по приговору Липецкого районного об умышленном повреждение имущества. Общий срок, который москвичу придётся провести в колонии общего режима, составил семь лет.
5 2984
#нападение #ДТП #суд
3

Комментарии (5)

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555

сегодня, 16:23
Вот это правильно суд поступил
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Варавва

сегодня, 15:45
в органах со слабой печенью и головой делать нечего
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весёлый

сегодня, 15:09
Боятся надо не бешенных собак ,а людей
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Миха

сегодня, 14:57
А в каликино над магнитом пивнуха ещё работает?
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Гость

сегодня, 14:54
Фамилия у него есть?
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