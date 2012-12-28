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50 минут назад
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За три года население области сократится на 28 тысяч человек

Такие показатели заложены в бюджет Липецкой области на 2025 год.

На 19 ноября назначены публичные слушания по областному бюджету на 2025 год и плановый период 2026, 2027 годов. Так называемое нулевое чтение закона о бюджете, когда внести в него предложения может любой желающий, пройдет в большом зале правительства Липецкой области.

В законопроекте доходы областного бюджета-2025 составляют 90 миллиардов 531 миллион 500 тысяч рублей, расходы — 107 миллиардов 259 миллионов 200 тысяч рублей, дефицит — 16 миллиардов 727 миллионов 700 тысяч рублей.

Региональный бюджет уходящего, 2024 года, имеет высокий уровень долговой устойчивости. По этому показателю он занимает 16-е место в России и второе — в ЦФО. Так будет продолжаться и в дальнейшем, надеются в правительстве. На 1 января 2026 года госдолг составит 17 миллиардов 715 миллионов рублей. На 1 января 2027 года — 18 миллиардов 836 миллионов рублей, на начало 2028 года — 15 миллиардов 724 миллиона рублей.

Интересно, что новый туристический налог, который в 2025 году составит 1% от суточной стоимости проживания в гостиницах, к 2029 году планируется довести до 5%.

Предполагается, что средняя зарплата бюджетников в 2025 году вырастет на 8,4%. На повышение зарплат в бюджете заложены 2,7 миллиарда рублей.

Средняя зарплата учителей должна составить 53 718 рублей, детсадовских педагогов — 50 495 рублей, врачей — 107 436 рублей, среднего и младшего медицинского персонала — 53 718 рублей, столько же должны получать работники учреждений культуры и соцзащиты.

Уровень МРОТ на 2025 год запланирован в сумме 22 440 рублей. Прожиточный минимум в регионе — 14 718 рублей.

Уровень безработицы в 2025 году может составить 0,4%.

В проекте бюджета содержится демографический прогноз: предполагается, что численность населения области продолжит снижаться — в 2025 году она составит 1 миллион 100 тысяч 600 человек, в 2026 — 1 миллион 91 тысяча 900 человек, в 2027 году — 1 миллион 83 тысячи 600 человек. На начало этого года численность населения области составляла 1 миллион 111 тысяч 700 человек.

Ожидаемая продолжительность жизни в 2025 году должна составить 73,63 года. Удовлетворенность населения медицинской помощью — 60%. Доля населения систематически занимающаяся физической культурой спортом от общей численности населения — 65,8%, доля обеспеченности спортсооружениями — 84%.

Индекс потребительских цен по итогам 2024 года должен составить — 107%, в 2025 году — 103,9%, в 2026 году — 104,6%, в 2027 году — 105,6%.

Бума в строительном секторе не ожидается. До конца 2024 года в Липецкой области собираются ввести 800 тысяч квадратных метров жилья. И столько же до конца 2025 года. Рост запланировал лишь на 2026 год — 820 тысяч квадратных метров жилья, в 2026 году — 830 тысяч квадратных метров жилья.

Доля населения, потребляющая качественную питьевую воду в 2025 году должна достигнуть 95,7%. Доля многоквартирных домов, требующих капитального ремонта — 62%.

Доля автомобильных дорог регионального и муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям — 53,5%. Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных услугами общественного транспорта — 91,5%

Расходы на медицину в пересчете на одного липчанина запланированы в сумме 30 412 рублей. В 2025 году планируется построить 19 ФАПов и четыре отделения общеврачебной практики.

В регионе также продолжится выполнение пяти концессионных соглашений. На строительство школы на 1 500 мест в микрорайоне «Взлетный» концессия заключена до 2032 года, трамвайная концессия — до 2042 года, концессия по модернизации очистных сооружений — до 2048 года, строительства и эксплуатации экотехнопарка — до 2035 года, модернизации систем водоснабжения и водоотведения — до 2048 года.
бюджет
облсовет
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Комментарии (6)

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Валерон
10 минут назад
Какой-то бред. Собирать с туристов налог. К нам не так много туристов и приезжает. Это что сами с себя будем сдирать налоги повышенные.....
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Inna
21 минуту назад
Очень грустно, а что удивляться молодой паре обзавестись своим жильем просто нереально рожать вне куда не зная что будет завтра.
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Оптимист
22 минуты назад
За три года? Не меньше, чем на 30 тыс. чел.!
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Викторм
29 минут назад
Разбегается народишко... Мне интересно - туристов, понятно, у нас нет и не будет, а с командировочных они тоже собираются в гостиницах как с туристов драть?
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Алоизий
3 минуты назад
Да не разбегается, а разносят по кладбищам.
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ОХ..
33 минуты назад
Рывки и прорывы не прошли бесследно.
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