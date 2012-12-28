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Происшествия
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19 минут назад
В машине 37-летнего липчанина нашли почти два килограмма наркотиков
Мужчина перевозил оптовую партию наркотиков. Ему грозит длительный вплоть до пожизненного срок.
«В ноябре 2024 года обвиняемый был задержан оперативниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков. В в подлокотнике его автомобиля и на заднем сиденье полицейские обнаружили два бумажных свертка с почти двумя килограммами синтетического наркотика. В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина является оптовым наркокурьером. Данную партию он планировал спрятать в указанном ему неустановленными лицами месте», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Также следствие располагает сведениями о причастности обвиняемого к ещё двум фактам незаконного оборота наркотиков, связанным с распространением оптовых партий запрещенных веществ в Липецке.
Мужчине грозит длительное вплоть до пожизненного лишение свободы. Расследование уголовного дела продолжатся.
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