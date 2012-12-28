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В машине 37-летнего липчанина нашли почти два килограмма наркотиков
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69
19 минут назад

В машине 37-летнего липчанина нашли почти два килограмма наркотиков

Мужчина перевозил оптовую партию наркотиков. Ему грозит длительный вплоть до пожизненного срок.

37-летнему липчанину предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК РФ).

«В ноябре 2024 года обвиняемый был задержан оперативниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков. В в подлокотнике его автомобиля и на заднем сиденье полицейские обнаружили два бумажных свертка с почти двумя килограммами синтетического наркотика. В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина является оптовым наркокурьером. Данную партию он планировал спрятать в указанном ему неустановленными лицами месте», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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Также следствие располагает сведениями о причастности обвиняемого к ещё двум фактам незаконного оборота наркотиков, связанным с распространением оптовых партий запрещенных веществ в Липецке.

Мужчине грозит длительное вплоть до пожизненного лишение свободы. Расследование уголовного дела продолжатся.
наркотики
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