В машине 37-летнего липчанина нашли почти два килограмма наркотиков

Мужчина перевозил оптовую партию наркотиков. Ему грозит длительный вплоть до пожизненного срок.

37-летнему липчанину предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК РФ).«В ноябре 2024 года обвиняемый был задержан оперативниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков. В в подлокотнике его автомобиля и на заднем сиденье полицейские обнаружили два бумажных свертка с почти двумя килограммами синтетического наркотика. В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина является оптовым наркокурьером. Данную партию он планировал спрятать в указанном ему неустановленными лицами месте», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Также следствие располагает сведениями о причастности обвиняемого к ещё двум фактам незаконного оборота наркотиков, связанным с распространением оптовых партий запрещенных веществ в Липецке.Мужчине грозит длительное вплоть до пожизненного лишение свободы. Расследование уголовного дела продолжатся.