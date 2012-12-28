Липчане увидят часть легендарной выставки «Россия» с ВДНХ

Ту, что касается Липецкой области.

В Липецк недавно привезли экспонаты выставки «Россия», которая в 2024 году с успехом прошла на ВДНХ. Ту ее часть, которая касается Липецкой области.Ожидается, что эти экспонаты к концу года увидят посетители областного краеведческого музея. Для этого отремонтируют один из его залов. В нем также разместят экспонаты, показывающие достижения липчан в различных сферах и отраслях народного хозяйства.Кроме того, по национальному проекту «Семья» краеведческий музей получит 10 миллионов рублей на новое оборудование.На фасаде музея появится больше светодиодных экранов-афиш. Планируется покупка оборудования и занавеса для сцены, что позволит проводить в здании спектакли и концертные вечера.Музей купит новые манекены. Они будут подвижными, чтобы можно было установить их в нужной позе для экспозиции, некоторые — с лицами конкретных исторических деятелей. Сегодня в музее только четыре подобных манекена, купленных по национальному проекту «Культура».В музее станет больше электронных панелей с информацией об экспозициях.Приобретение нового оборудования — продолжение масштабной трансформации музея, начатой в 2023 году. К началу 2025 года обновлено пять из 12 залов музея.