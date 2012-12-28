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Общество
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27 минут назад
Липчане увидят часть легендарной выставки «Россия» с ВДНХ
Ту, что касается Липецкой области.
Ожидается, что эти экспонаты к концу года увидят посетители областного краеведческого музея. Для этого отремонтируют один из его залов. В нем также разместят экспонаты, показывающие достижения липчан в различных сферах и отраслях народного хозяйства.
Кроме того, по национальному проекту «Семья» краеведческий музей получит 10 миллионов рублей на новое оборудование.
На фасаде музея появится больше светодиодных экранов-афиш. Планируется покупка оборудования и занавеса для сцены, что позволит проводить в здании спектакли и концертные вечера.
Музей купит новые манекены. Они будут подвижными, чтобы можно было установить их в нужной позе для экспозиции, некоторые — с лицами конкретных исторических деятелей. Сегодня в музее только четыре подобных манекена, купленных по национальному проекту «Культура».
Фото: Краеведческий музей
В музее станет больше электронных панелей с информацией об экспозициях.
Приобретение нового оборудования — продолжение масштабной трансформации музея, начатой в 2023 году. К началу 2025 года обновлено пять из 12 залов музея.
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