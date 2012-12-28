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Общество
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сегодня, 17:27
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Несмотря на осеннюю погоду, крещенские купания в Липецке не отменят
Для похода к купели на Центральном пляже установят настилы с понтонами.
«В этом году купания отменили во многих городах, потому что лед на водоемах слишком тонкий из-за аномально теплой погоды.
В начале недели мы провели совещание и решили, что у липчан должна быть возможность исполнить эту важную для многих традицию. Да, в привычном формате с вырубкой во льду купели не будет. Но все же мы сделаем ее, где и всегда, — на Центральном пляже», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Водолазы обследовали дно реки в месте купаний. На берег Воронежа привезли купель — подходы к ней будут понтонными с деревянным настилом. На них для большего комфорта уложат сено.
Во время купаний рядом с купелью будут дежурить спасатели, врачи и полицейские, а для участников обряда установят отапливаемые палатки и полевую кухню с горячим чаем.
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