Несмотря на осеннюю погоду, крещенские купания в Липецке не отменят

Для похода к купели на Центральном пляже установят настилы с понтонами.



Традиционные крещенские купания в Липецке не отменят, сообщил мэр Роман Ченцов.«В этом году купания отменили во многих городах, потому что лед на водоемах слишком тонкий из-за аномально теплой погоды.В начале недели мы провели совещание и решили, что у липчан должна быть возможность исполнить эту важную для многих традицию. Да, в привычном формате с вырубкой во льду купели не будет. Но все же мы сделаем ее, где и всегда, — на Центральном пляже», — написал мэр в своем Telegram-канале.Водолазы обследовали дно реки в месте купаний. На берег Воронежа привезли купель — подходы к ней будут понтонными с деревянным настилом. На них для большего комфорта уложат сено.Во время купаний рядом с купелью будут дежурить спасатели, врачи и полицейские, а для участников обряда установят отапливаемые палатки и полевую кухню с горячим чаем.