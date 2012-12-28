Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Воздушная опасность объявлена для Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, покусанный горожанин и зависший автобус
Общество
В Липецке заметили фуру с модульными укрытиями
Общество
Второй за сутки: в Липецке красный уровень угрозы
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
По просьбе бабушки городские спасатели освободили двух ее внуков
Происшествия
Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
Происшествия
«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
Общество
Уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском» суд рассмотрит в особом порядке
Происшествия
На улице Советской напротив «Европы» провалилась плитка
Общество
Читать все
В Липецке упразднили Градсовет
Общество
В первую рабочую неделю в Липецкой области дорожали все марки бензина, кроме премиального
Экономика
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, молоко и сметана
Экономика
На муниципальной земле сделали барахолку
Общество
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане увидят часть легендарной выставки «Россия» с ВДНХ
Общество
Несмотря на осеннюю погоду, крещенские купания в Липецке не отменят
Общество
С начала года в Липецкой области самым популярным женским именем стало Валерия, мужским — Александр
Общество
32-летний ельчанин получил десять с половиной лет колонии за покушение на сбыт крупной партии метадона
Происшествия
В Липецкой области осадки мокрый снег с дождем, гололед и до +5
Погода в Липецке
Читать все
Общество
286
сегодня, 17:27
1

Несмотря на осеннюю погоду, крещенские купания в Липецке не отменят

Для похода к купели на Центральном пляже установят настилы с понтонами.

Традиционные крещенские купания в Липецке не отменят, сообщил мэр Роман Ченцов.

«В этом году купания отменили во многих городах, потому что лед на водоемах слишком тонкий из-за аномально теплой погоды. 

В начале недели мы провели совещание и решили, что у липчан должна быть возможность исполнить эту важную для многих традицию. Да, в привычном формате с вырубкой во льду купели не будет. Но все же мы сделаем ее, где и всегда, — на Центральном пляже», — написал мэр в своем Telegram-канале. 

Водолазы обследовали дно реки в месте купаний. На берег Воронежа привезли купель — подходы к ней будут понтонными с деревянным настилом. На них для большего комфорта уложат сено. 

Во время купаний рядом с купелью будут дежурить спасатели, врачи и полицейские, а для участников обряда установят отапливаемые палатки и полевую кухню с горячим чаем.

крещение
2
0
0
3
5

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Надя
сегодня, 17:42
Короче от крыт купальный сезон.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru