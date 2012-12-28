Уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском» суд рассмотрит в особом порядке
«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
«Никакая она не кукушка!» В полиции разобрались в поведении мамы, оставившей малышей на произвол судьбы
Проклятое место: уже второй глава Долгоруковского района попадет под суд по обвинению в коррупции
Происшествия
1139
сегодня, 11:36
2
«Хорошо, что я посигналил подросткам»
В прошлом году на дорогах Липецкой области произошло 204 ДТП с участием детей.
15 января в 14:48 в Грязинском районе на пешеходном переходе через дорогу Липецк-Усмань у остановки общественного транспорта «Сошки» водитель самосвала не сбавил скорость и едва не сбил двоих подростков — юным пешеходам успела посигналить остановившаяся у «зебры» встречная машина.
«Хорошо, что я посигналил им. Подростки тоже молодцы, увидели и отступили на шаг назад», — рассказал водитель встречной машины.
Добавим, что в прошлом году в Липецкой области зарегистрировано 1116 автоаварий, примерно каждая пятая из которых — наезды на пешеходов. Всего произошло 247 таких ДТП, в них 32 человека погибли и 227 получили различные травмы. На пешеходных переходах зарегистрировано 94 ДТП, в которых 9 человек погибли и 91 пострадал.
По данным Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, c участием детей в возрасте до 16 лет было зарегистрировано 204 ДТП. В них 8 человек погибли и 234 получили различные травмы.
0
0
0
4
3
Комментарии (2)