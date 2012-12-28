«Хорошо, что я посигналил подросткам»

В прошлом году на дорогах Липецкой области произошло 204 ДТП с участием детей.

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В редакцию GOROD48 водители продолжают присылать записи видеорегистраторов, на которых зафиксированы опасные моменты и возможные нарушения правил дорожного движения.15 января в 14:48 в Грязинском районе на пешеходном переходе через дорогу Липецк-Усмань у остановки общественного транспорта «Сошки» водитель самосвала не сбавил скорость и едва не сбил двоих подростков — юным пешеходам успела посигналить остановившаяся у «зебры» встречная машина.«Хорошо, что я посигналил им. Подростки тоже молодцы, увидели и отступили на шаг назад», — рассказал водитель встречной машины.Добавим, что в прошлом году в Липецкой области зарегистрировано 1116 автоаварий, примерно каждая пятая из которых — наезды на пешеходов. Всего произошло 247 таких ДТП, в них 32 человека погибли и 227 получили различные травмы. На пешеходных переходах зарегистрировано 94 ДТП, в которых 9 человек погибли и 91 пострадал.По данным Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, c участием детей в возрасте до 16 лет было зарегистрировано 204 ДТП. В них 8 человек погибли и 234 получили различные травмы.