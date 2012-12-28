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Общество
360
21 минуту назад
1

На проспекте Победы горит квартира в девятиэтажном доме

В доме №25 на проспекте Победы горит квартира на шестом этаже. Тушить огонь в многоэтажке приехали пять пожарных машин.

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Возгорание началось с кухни. Внутри квартиры никого не оказалось. По состоянию на 20:14,  возгорание потушили.
 



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Игорь
15 минут назад
Тушить надо!
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