Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
Уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском» суд рассмотрит в особом порядке
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32-летний ельчанин получил десять с половиной лет колонии за покушение на сбыт крупной партии метадона
Общество
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21 минуту назад
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На проспекте Победы горит квартира в девятиэтажном доме
Возгорание началось с кухни. Внутри квартиры никого не оказалось. По состоянию на 20:14, возгорание потушили.
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