На проспекте Победы горит квартира в девятиэтажном доме

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В доме №25 на проспекте Победы горит квартира на шестом этаже. Тушить огонь в многоэтажке приехали пять пожарных машин.Возгорание началось с кухни. Внутри квартиры никого не оказалось. По состоянию на 20:14, возгорание потушили.