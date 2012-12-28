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28 минут назад
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Липецкие приставы взыскали алиментов больше чем на полмиллиарда рублей

За год были разысканы 425 неплательщиков алиментов.

В 2024 году в УФССП России по Липецкой области находилось на исполнении более 12 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов.

Как сообщает пресс-служба управления, по итогам работы приставов взыскано и перечислено алиментов на общую сумму 593 миллионов рублей. В рамках более 5 тысяч исполнительных производств обращено взыскание на доходы должников на сумму более 349 миллионов рублей.

Были разысканы 425 неплательщиков алиментов: к ним применены меры административного и уголовного воздействия, часть разысканных лиц уже приступили к выплатам.

«Для принуждения должников по алиментам к погашению задолженности применяются арест и изъятие имущества, удержание средств из зарплаты и обращение взыскания на деньги в банках, запрет на регистрацию имущества, ограничение в выезде за пределы России, ограничение в праве управления транспортным средством», — напоминают в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.
алименты
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приставы
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Комментарии (1)

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Мнение психолога
21 минуту назад
Нам то от этого какой толк?
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