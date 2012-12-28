Женщина водитель пострадала в столкновении «ВАЗа» с грузовиком

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы две женщины и ребенок.



16 января в Елецком районе на дороге Елец – Талица – Красное столкнулись «ВАЗ-2112» под управлением 46-летней женщины и грузовик «Исузу». В аварии получила травмы женщина-водитель, ее госпитализировали.В Задонском районе на трассе «Дон» 63-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай» не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. Женщину доставили в больницу.В Липецке днем на улице Моршанской 55-летняя женщина за рулем «Тойоты» совершила наезд на 7-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован.