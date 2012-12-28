Уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском» суд рассмотрит в особом порядке
Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
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Сегодня в Липецке: юбилей «звезды» липецкой сцены, кого порадовал Дед Мороз, а кого – нет и куда девать плохие подарки
Происшествия
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46 минут назад
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Женщина водитель пострадала в столкновении «ВАЗа» с грузовиком
За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы две женщины и ребенок.
В Задонском районе на трассе «Дон» 63-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай» не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. Женщину доставили в больницу.
В Липецке днем на улице Моршанской 55-летняя женщина за рулем «Тойоты» совершила наезд на 7-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован.
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