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сегодня, 10:07
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В Липецке формируют списки желающих учиться в новой школе-гиганте

Школа в «Елецкий» рассчитана на 1 224 места. Предполагается, что она заработает уже в этом году.

На 1 сентября 2025 года назначено открытие средней школы №58 в микрорайоне «Елецкий».

Департамент образования администрации Липецка уже начал собирать информацию в других школах города: через школьные чаты у родителей поинтересовавалиcь, есть ли те, кто собирается перейти в новую школу.

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Школа в «Елецком» рассчитана на 1 224 места. За время возведения стоимость здания выросла с 1,6 миллиарда рублей до более чем двух миллиардов рублей. Новая школа в микрорайоне очень нужна: существующая 60-я школа работает по факту в три смены.

Возведением школы занимается компания «Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова, известной строительством десятков социальных объектов в Липецке — например, той же 60-й школы.

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Стройка началась в мае 2023 года. Cдать школу должны были в декабре 2024 года, но пока этого не произошло. Тем не менее, общестроительные работы уже завершены и ведется отделка здания.
школа
образование
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Комментарии (10)

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Сначала новые
В Университетском
11 минут назад
дети в третью смену до 19.00 учатся
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ищущий истину
12 минут назад
Елецкий высотками затмил небо. Как в колодце, на дне которого тьма машин. Городские трущобы.
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Яна
14 минут назад
А на Университетском уже давно дети учатся в 3 смены, а депутатам плевать. Зато новые дома строят - никак не настроятся
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строитель
21 минуту назад
Гигантизм в строительстве присущь изначально.
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Маша
23 минуты назад
А что со школой во Взлетном. 14 школа не в силах принять всех, проживающих в районе. Почему молчат. Должны были открыть к сентябрю 2025
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Горожанин
10 минут назад
Школа во Взлетном откроет свои двери 1 сентября 2025 г. Там строители набрали хороший темп, регулярно бываю там и вижу. Сейчас ведутся отделочные работы. Благоустройство территории подрядчик успел сделать до наступления холодов.
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Липчанин
29 минут назад
Не время сейчас при такой инфляции школы строить
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Андрей
40 минут назад
До пятого класса учился в 20-й школе, а потом перешёл в 69-ю и не пожалел об этом. Сейчас свободно разговариваю на английском языке. Учитель у нас — топ.
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Иноагент
23 минуты назад
Хотите сбежать в Англию и готовитесь ?
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Да
46 минут назад
Надо уже начинать собирать с родителей деньги на новые окна и занавески и подарки
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