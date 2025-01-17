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Общество
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сегодня, 10:07
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В Липецке формируют списки желающих учиться в новой школе-гиганте
Школа в «Елецкий» рассчитана на 1 224 места. Предполагается, что она заработает уже в этом году.
Департамент образования администрации Липецка уже начал собирать информацию в других школах города: через школьные чаты у родителей поинтересовавалиcь, есть ли те, кто собирается перейти в новую школу.
Школа в «Елецком» рассчитана на 1 224 места. За время возведения стоимость здания выросла с 1,6 миллиарда рублей до более чем двух миллиардов рублей. Новая школа в микрорайоне очень нужна: существующая 60-я школа работает по факту в три смены.
Возведением школы занимается компания «Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова, известной строительством десятков социальных объектов в Липецке — например, той же 60-й школы.
Стройка началась в мае 2023 года. Cдать школу должны были в декабре 2024 года, но пока этого не произошло. Тем не менее, общестроительные работы уже завершены и ведется отделка здания.
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