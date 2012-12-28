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Общество
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21 минуту назад
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В пожаре на Фрунзе пострадали две девочки, одной из которой — год
Но хуже дела со здоровьем обстояли у старшего ребенка, которого госпитализировали в отделение токсикологии областной детской больницы.
В областную детскую больницу с пожара привезли 10-летнюю девочку и девочку в возрасте чуть больше года. Врачи тщательно осмотрели обеих и решили оставить школьницу на лечение в токсикологическом отделении клиники. От госпитализации малышки родители отказались.
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