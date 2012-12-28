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10 минут назад
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В первую рабочую неделю в Липецкой области дорожали все марки бензина, кроме премиального

Стоимость бензина в Липецкой области продолжала расти в первую рабочую неделю, заметнее всего инфляция отразилась на дизтопливе.

Стоимость бензина и дизтоплива продолжила расти в первую рабочую неделю наступившего года — в среднем на 0,1%. Из наблюдаемого перечня подорожали два вида бензина и дизельное топливо, цена на бензин премиальной марки осталась на месте. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 9 по 13 января) представил Липецкстат.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% — до 58,17 рубля за литр. Лидером подорожания за прошедшую неделю стало дизельное топливо, которое прибавило в цене 0,2% (66,35 рубля).

Потребительские цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 увеличились на 0,1% и составили соответственно 54,98 рубля и 60,02 рубля. Не изменилась в первую рабочую неделю стоимость бензина премиальной марки АИ-98 (84,16 рубля). 

бензин
инфляция
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Комментарии (2)

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Котик
2 минуты назад
Хорошо что инфляция всего только восемь процентов!
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