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Экономика
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10 минут назад
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В первую рабочую неделю в Липецкой области дорожали все марки бензина, кроме премиального
Стоимость бензина в Липецкой области продолжала расти в первую рабочую неделю, заметнее всего инфляция отразилась на дизтопливе.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% — до 58,17 рубля за литр. Лидером подорожания за прошедшую неделю стало дизельное топливо, которое прибавило в цене 0,2% (66,35 рубля).
Потребительские цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 увеличились на 0,1% и составили соответственно 54,98 рубля и 60,02 рубля. Не изменилась в первую рабочую неделю стоимость бензина премиальной марки АИ-98 (84,16 рубля).
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