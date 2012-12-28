Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Воздушная опасность объявлена для Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, покусанный горожанин и зависший автобус
Общество
В Липецке заметили фуру с модульными укрытиями
Общество
Второй за сутки: в Липецке красный уровень угрозы
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
По просьбе бабушки городские спасатели освободили двух ее внуков
Происшествия
Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
Происшествия
«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
Общество
Уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском» суд рассмотрит в особом порядке
Происшествия
На улице Советской напротив «Европы» провалилась плитка
Общество
Читать все
В Липецке упразднили Градсовет
Общество
В первую рабочую неделю в Липецкой области дорожали все марки бензина, кроме премиального
Экономика
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, молоко и сметана
Экономика
На муниципальной земле сделали барахолку
Общество
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане увидят часть легендарной выставки «Россия» с ВДНХ
Общество
Несмотря на осеннюю погоду, крещенские купания в Липецке не отменят
Общество
С начала года в Липецкой области самым популярным женским именем стало Валерия, мужским — Александр
Общество
32-летний ельчанин получил десять с половиной лет колонии за покушение на сбыт крупной партии метадона
Происшествия
В Липецкой области осадки мокрый снег с дождем, гололед и до +5
Погода в Липецке
Читать все
Общество
1018
сегодня, 17:20
7

На муниципальной земле сделали барахолку

Если коммерсанты не уберут с нее кирпич и плитку, их оштрафуют.

Сегодня сотрудники департамента развития территории проверили соблюдение Правил благоустройства хозяйствующими субъектами на Сырском Руднике.

Точкой проверки стали торговые точки на развилке улицы Рябиновой и Воронежского шоссе. Здесь бизнес арендует места под торговлю стройматериалами. Владельцы магазинов и баз в качестве наглядной агитации и с целью размещения максимального количества товара разместили силикатный и облицовочный кирпич, тротуарную плитку, пакеты с утеплителем перед входом на свои объекты, попутно прихватив муниципальную землю под свою ВДНХ. А это — запрещено.

Заместитель председателя департамента развитие территории Татьяна Инютина вручила бизнесменам предписания освободить городскую территорию от товара до 10 февраля. Если этого не случится, то предпринимателей оштрафуют за нарушение Правил благоустройства.

— В прошлом году мы выдали хозсубъектам 4 723 предписаний за выявленные нарушения, из которых 112 — за захват чужих земельных участков под несанкционированное складирование стройматериалов. Все эти предписания были исполнены в срок, — заметили в департаменте.
0
1
2
4
6

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
12 минут назад
Не уберут до назначеной даты конфисковать в пользу города.
Ответить
омсквич
19 минут назад
Благоустройство ? На Сырском... Паллеты с кирпичами хоть закрывают живописный вид на стихийные свалки
Ответить
Там
52 минуты назад
Мало того что дороже чем у других. Так ещё и все грязное.... был печальный опыт с этим магазином. Безответственные ребята!
Ответить
Animal planet.
56 минут назад
Я аж испугался,подумал что речь идёт о Блошином рынке.
Ответить
Они
сегодня, 17:51
уже лет 20 так делают. Так что заплатить разок копеечный штраф - это в прибыль.
Ответить
смотритель зоопарка
сегодня, 17:47
всю жизнь стоит там этот хлам, а они очухались
Ответить
Р
сегодня, 17:38
Этот кирпич стоит там уже наверное лет 20 это однозначно, а то и 25
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru