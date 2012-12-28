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Общество
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сегодня, 17:20
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На муниципальной земле сделали барахолку
Если коммерсанты не уберут с нее кирпич и плитку, их оштрафуют.
Точкой проверки стали торговые точки на развилке улицы Рябиновой и Воронежского шоссе. Здесь бизнес арендует места под торговлю стройматериалами. Владельцы магазинов и баз в качестве наглядной агитации и с целью размещения максимального количества товара разместили силикатный и облицовочный кирпич, тротуарную плитку, пакеты с утеплителем перед входом на свои объекты, попутно прихватив муниципальную землю под свою ВДНХ. А это — запрещено.
Заместитель председателя департамента развитие территории Татьяна Инютина вручила бизнесменам предписания освободить городскую территорию от товара до 10 февраля. Если этого не случится, то предпринимателей оштрафуют за нарушение Правил благоустройства.
— В прошлом году мы выдали хозсубъектам 4 723 предписаний за выявленные нарушения, из которых 112 — за захват чужих земельных участков под несанкционированное складирование стройматериалов. Все эти предписания были исполнены в срок, — заметили в департаменте.
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