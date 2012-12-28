На улице Октябрьской сбили пешехода

ДТП произошло на пешеходном переходе.

Сегодня утром в Липецке напротив дома №61 по улице Октябрьской на пешеходном переходе сбили мужчину. Он госпитализирован.— По предварительным данным, 57-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан» допустила наезд на 47-летнего мужчину,— рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.