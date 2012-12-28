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сегодня, 10:41
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На улице Октябрьской сбили пешехода

ДТП произошло на пешеходном переходе.

Сегодня утром в Липецке напротив дома №61 по улице Октябрьской на пешеходном переходе сбили мужчину. Он госпитализирован. 

— По предварительным данным, 57-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан» допустила наезд на 47-летнего мужчину,— рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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Комментарии (6)

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Сначала новые
Лариса
4 минуты назад
Теперь она обязана на нём жениться!
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Житель
17 минут назад
разметку пешеходную в упор не видно - грязища на улицах
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кит
32 минуты назад
Вот не надо путать регулируемый пешеходный переход с нерегулируемым ! Нереулируемый переход - это такая ловушка для водителей.
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Даа
37 минут назад
Здесь никто пешеходов не пропускает
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липчанка
38 минут назад
это, наверное, ее бывший
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автоледи
46 минут назад
Опять пешеход в смартфоне залипал?
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