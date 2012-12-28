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Происшествия
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сегодня, 10:41
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На улице Октябрьской сбили пешехода
ДТП произошло на пешеходном переходе.
— По предварительным данным, 57-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан» допустила наезд на 47-летнего мужчину,— рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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