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сегодня, 13:15
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«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»

В Липецком горсовете обсудили ситуацию с высоткой на Стаханова, подвал которой вчера залило кипятком из прохудившейся теплосети.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета обсуждали судьбы двух высоток — на Стаханова, 29а и на Котовского, 46. Жители этих домов жаловались на залитые водой подвалы. Но ситуация в 14-этажке на пересечении улицы Стаханова с проспектом 60 лет СССР куда тревожнее, ведь ее технические помещения заливает порой и кипятком.

Последний такой случай был вчера — из порыва трубы у соседнего 28-го дома на проспекте 60 лет СССР по железобетонным лоткам «Квадры» кипятка в подвал «свечки» натекло по колено. На проблему перманентного подтопления подвала дома 2001 года постройки его жители не раз жаловались во все инстанции — департамент ЖКХ мэрии, УК «Липецкий Коммунальщик», «Квадру» и Госжилинспекцию, но толку с этого было ноль. Вчерашние же события были венцом проблем с залитием подвала, начавшимся между Новым годом и Рождеством — с тех пор ассенизаторская машина приезжала к дому ежедневно.

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Сегодня в горсовете дали слово всем вовлечённым в решение проблемы. Спойлер: пользы от этого было никакой.

Заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Елена Кордюкова сообщила, что вчера в 23-м микрорайоне по соседству с домом №29а порвало трубу «Квадры». Чтобы вода не попадала в дом управляющей компании нужно сделать герметичными входы труб «Квадры» и «РВК» на внешней стене подвала здания. «В соседнем 28-м доме по проспекту 60 лет СССР таких проблем нет».

— Чтобы отвести дождевые и талые воды от дома №29а, которые также попадают в его подвал, нужно проложить сто метров ливневой канализации. Но средств на это в городском бюджете нет, — заметила чиновница.

— Надо в первую очередь исключить порывы на сетях ресурсных компаний. Ну и заизолировать, конечно, вводы всех труб в подвал дома, — сказал заместитель руководителя ГЖИ Сергей Музалевских.

Представитель липецкого филиала «Квадры» Александр Пшеничников заявил, что компания, которая в прошлом году переложила магистральный теплопровод в районе Октябрьского рынка и по улице Меркулова, собирается продолжать работы по модернизации таких сетей в старых районах многоэтажной застройки. Но Пшеничников не сказал о том, войдут ли в этом году в инвестпрограмму «Квадры» работы по замене аварийного участка, от которого запитан дом №29а (напомним, что в январе 2021 года в этом районе в результате разрыва теплосети образовалась промоина, в которую упали и обварились кипятком девушка и мужчина).

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А вот директор УК «Липецкий коммунальщик» Виктор Двуреченский заявил, что случаев подтопления подвала дома стало больше как раз после того, как энергетики после той самой аварии 2021 года стали менять свои сети на улице Стаханова. Тогда построили тепловую камеру, стена которой стала подземной плотиной, удерживающей всю скапливающуюся в коммуникациях «Квадры» воду, в том числе дождевую и талую. И из-за того, что дом №29а находится в низине, вся эта вода течет в подвал.

— Герметизация ввода ресурсных коммуникаций в дом выполнена. Сейчас вода попадает в подвал через щели фундаментных блоков, — сказал директор «управляшки».

Чтобы сделать водонепроницаемым весь подвал, фундамент дома нужно раскопать и гидроизолировать. «На это нужна колоссальная сумма». Жители дома, по словам Двуреченского, уже заявили, что не собираются оплачивать косяки энергетиков. По мнению директора УК, проще и дешевле обустроить сто метров ливневки вокруг дома, чтобы отвести от него воду. С ним, кстати, согласился и представитель «Квадры» Алексей Пшеничников.

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— Надо же что-то делать! С чего-то же надо начинать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком, — растерянно произнесла председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова.

Так как ничего путного представители мэрии не сказали, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев предложил создать при горсовете рабочую группу с участием всех заинтересованных сторон для решения проблемы, чтобы разработать техническое задание для проектирования работ по водопонижению в районе дома №29а.

А вот злоключения жителей дома с мокрым подвалом по улице Котовского, 46, которому всего-то два года, уже позади. УК «Аист» откачал из него воду после того, как специалисты «РВК-Липецк» ликвидировали причину подтопления дома. Оказывается, питьевая вода попадала в подвал из оставшейся врезки частного дома в сеть горводоканала. Этот дом снесли для строительства 17-этажки, а врезка под давлением осталась.

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— Сейчас идет процесс передачи сетей застройщика в муниципальную собственность, после чего их передадут в концессию компании «РВК-Липецк», — сообщила депутатам заместитель председателя департамента ЖКХ Елена Кордюкова.
порыв на сетях
Липецкий горсовет
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Комментарии (11)

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Как гость
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Гость
6 минут назад
надо чиновников заселить в проблемные дома и тогда все вопросы будут решены молниеносно - и деньги найдут и время и рабочих
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Земляки.
12 минут назад
Согласны с Липчанкой! На уничтожение Зеленого острова деньги нашлись, а вот на необходимые коммунальные нужды денег нет ! Интересно, кому это нужно????
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Липчанка
28 минут назад
А почему то в бюджете никогда денег нет на нужды жителей города. Только на зелёный остров всегда средства находятся
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Р
31 минуту назад
Результат приватизации квадра в свое время. Нужно бывших владельцев к суду привлекать за то что они ничего не делали с сетями, а только собирали деньги с людей.
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Кеша
33 минуты назад
Посмотрите на одухотворенные лица на фото, для них слово теплоноситель является матерным, а вы с них хотите ремонт теплотрасс
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Р
33 минуты назад
Все эти депутаты вообще не нужны они вообще проблемы не решают. Они только деньги хапают. Нужен возврат к ссср и советским ценностям, советским законам, росту рождаемости и действительно социальному государству.
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Коммунист
53 секунды назад
С ума сошли?
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911
38 минут назад
Какой - то бред! Что творится в Липецке??? Некомпетентные, мягко говоря, люди решают проблемы, суть которых не могут понять из - за отсутствия элементарного профессионального образования. И даже не понимают всей глупости своего положения.
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Дворник
38 минут назад
Уже все это было в дом году . Даже люди пострадали но все уже об этом забыли .
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ЛТЗ
38 минут назад
Какие же все таки бесполезные все эти бесконечные департаменты, мэрии, госжилинспекции, курдюковы, ук ... . Сколько дармоедов и пиявок мы содержим, грустно.
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САИ
45 минут назад
Поразительная неквалмфицированность специалистов мэрии, энергетиков. Этого и следовало ожидать, каждым делом должны заниматься специалисты, а не учителя из пед. института.
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