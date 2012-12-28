На 12 улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 17 января станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44 по улице Гоголя, № 5 по улице Громовой, № 1 по улице Балакирева, №№ 23, 23а, 25 по улице Фрунзе, № 1 к.1 в переулке Учебном, №№ 1, 1а, 3, 3а по улице Артемова, № 4 по улице Осканова. Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Гоголя, Балакирева, Громовой, Перова, Скороходова, 40 лет Советской Армии, переулков Потапова, Яблочкина.Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Балакирева, 1, улица Фрунзе, 23, переулок Учебный, 1 к.1, улица Осканова, 4. После окончания работ возможно повышение мутности воды.17 января плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета — не более трех часов для отдельного домовладения — будут наблюдаться в садоводчествах «Липецкстрой», «Студеновское».Из-за ремонтных работ на сетях без электричества останутся:- с 09:00 до 17:00 — дома №№ 16, 23, 27б, 49а по улице Свердлова, №№ 6а, 6е, 18а, 22а по улице Римского-Корсакова, №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по улице Булавина, № 18 по улице Третьякова, улицы Вильямса, Грибоедова, Карла Либкнехта, Патриса Лумумбы, Ковалева, Куйбышева, Пархоменко, Радищева, Сафонова, Сурикова, Энтузиастов, Водная, Бабушкина, Баумана, Курчатова, переулки Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, садоводчества «Сокол-1», «Строитель»;- с 09:00 до 16:00 — в домах №№ 15, 15а, 19, 23 по улице Астраханской и на улице Архангельской;- с 11:00 до 17:00 — в доме № 9 по проезду сержанта Кувшинова.