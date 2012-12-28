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646
54 минуты назад
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На 12 улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 17 января станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44 по улице Гоголя, № 5 по улице Громовой, № 1 по улице Балакирева, №№ 23, 23а, 25 по улице Фрунзе, № 1 к.1 в переулке Учебном, №№ 1, 1а, 3, 3а по улице Артемова, № 4 по улице Осканова. Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Гоголя, Балакирева, Громовой, Перова, Скороходова, 40 лет Советской Армии, переулков Потапова, Яблочкина. 

Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Балакирева, 1, улица Фрунзе, 23, переулок Учебный, 1 к.1, улица Осканова, 4. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
17 января плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 09:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета — не более трех часов для отдельного домовладения — будут наблюдаться в садоводчествах «Липецкстрой», «Студеновское». 
Из-за ремонтных работ на сетях без электричества останутся:

- с 09:00 до 17:00 — дома №№ 16, 23, 27б, 49а по улице Свердлова, №№ 6а, 6е, 18а, 22а по улице Римского-Корсакова, №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по улице Булавина, № 18 по улице Третьякова, улицы Вильямса, Грибоедова, Карла Либкнехта, Патриса Лумумбы, Ковалева, Куйбышева, Пархоменко, Радищева, Сафонова, Сурикова, Энтузиастов, Водная, Бабушкина, Баумана, Курчатова, переулки Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, садоводчества «Сокол-1», «Строитель»;

- с 09:00 до 16:00 — в домах №№ 15, 15а, 19, 23 по улице Астраханской и на улице Архангельской; 

- с 11:00 до 17:00 — в доме № 9 по проезду сержанта Кувшинова. 

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Комментарии (3)

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Сначала новые
неравнодушный
3 минуты назад
А у нас на Доватора 6 сегодня отключили воду, как всегда без всяких объявлений, может быть ночью включат. Какой-то сюрреализм
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Бублик
22 минуты назад
Отключайте везде свет, газ, воду и поехали отсюда.
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Ирина
45 минут назад
Просто класс.
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