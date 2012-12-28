Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
Уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском» суд рассмотрит в особом порядке
С начала года в Липецкой области самым популярным женским именем стало Валерия, мужским — Александр
32-летний ельчанин получил десять с половиной лет колонии за покушение на сбыт крупной партии метадона
Общество
646
54 минуты назад
3
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 17 января станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Балакирева, 1, улица Фрунзе, 23, переулок Учебный, 1 к.1, улица Осканова, 4. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 января плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета — не более трех часов для отдельного домовладения — будут наблюдаться в садоводчествах «Липецкстрой», «Студеновское».
Из-за ремонтных работ на сетях без электричества останутся:
- с 09:00 до 17:00 — дома №№ 16, 23, 27б, 49а по улице Свердлова, №№ 6а, 6е, 18а, 22а по улице Римского-Корсакова, №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по улице Булавина, № 18 по улице Третьякова, улицы Вильямса, Грибоедова, Карла Либкнехта, Патриса Лумумбы, Ковалева, Куйбышева, Пархоменко, Радищева, Сафонова, Сурикова, Энтузиастов, Водная, Бабушкина, Баумана, Курчатова, переулки Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, садоводчества «Сокол-1», «Строитель»;
- с 09:00 до 16:00 — в домах №№ 15, 15а, 19, 23 по улице Астраханской и на улице Архангельской;
- с 11:00 до 17:00 — в доме № 9 по проезду сержанта Кувшинова.
0
0
1
3
0
Комментарии (3)