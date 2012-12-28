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Происшествия
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сегодня, 10:26
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Едва не попал под колёса, но извинился
В прошлом году автоинспекторы выявили 5854 нарушения правил дорожного движения пешеходами.
На ролике, вероятно, нетрезвый пешеход едва не попал под колёса автомобиля. Водитель испугался и обложил пешехода бранью, а тот вежливо ответил: «Извините, пожалуйста».
По данным Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, за 2024 год в нашем регионе совершено 247 наездов на пешеходов, в которых 32 человека погибли и 227 получили различные травмы. На пешеходных переходах зарегистрировано 94 ДТП, в которых 9 человек погибли и 91 пострадал.
Автоинспекторы выявили 5854 нарушения правил дорожного движения самими пешеходами.
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