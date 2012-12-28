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сегодня, 10:26
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Едва не попал под колёса, но извинился

В прошлом году автоинспекторы выявили 5854 нарушения правил дорожного движения пешеходами.

В редакцию GOROD48 прислали запись, снятую 16 января в 18:40 автомобильным видеорегистратором в деревне Пады Липецкого округа.

На ролике, вероятно, нетрезвый пешеход едва не попал под колёса автомобиля. Водитель испугался и обложил пешехода бранью, а тот вежливо ответил: «Извините, пожалуйста».

По данным Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, за 2024 год в нашем регионе совершено 247 наездов на пешеходов, в которых 32 человека погибли и 227 получили различные травмы. На пешеходных переходах зарегистрировано 94 ДТП, в которых 9 человек погибли и 91 пострадал.

Автоинспекторы выявили 5854 нарушения правил дорожного движения самими пешеходами.
ПДД
нарушение
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Комментарии (3)

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Сначала новые
г
42 минуты назад
Ещё видео с водителями не забудьте снять и выложить - как они несутся на пешеходных переходах, на красный свет, да и вообще. А то щяс будут в комментах "давить" пешеходов, что мол только они во всем виноваты, во всех грехах
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Автохам
53 минуты назад
Не удивлён.
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реалист
сегодня, 10:42
жилая зона водитель сам не прав
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