Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
«Помогите нам вывезти мусор»: суд оштрафовал управляющую компанию на 125 000 рублей за грязную контейнерную площадку
С липецкого перевозчика требуют 813 тысяч рублей за пропавшие по пути в Ярославль три тонны шампиньонов
Экономика
206
сегодня, 09:48
2
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Всего липчане заключили 2,5 тысячи договоров микрозайма.
На 1 июля 2024 года в Липецкой области были зарегистрированы три микрофинансовые организации.
«С 1 июля 2023 года максимально возможная процентная ставка по микрозаймам снижена до 0,8% в день. Кроме того, ни при каких условиях по договору сроком до года предельный размер задолженности по процентам не может превышать 1,3 от суммы займа», — добавляют в Банке России.
1
0
0
1
0
Комментарии (2)