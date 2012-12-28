Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей

Всего липчане заключили 2,5 тысячи договоров микрозайма.

С января по июнь микрофинансовые организации Липецкой области заключили 2,5 тысячи договоров микрозайма на общую сумму 430 миллионов рублей. По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года это на 76% меньше по количеству и на 6% — по объему.На 1 июля 2024 года в Липецкой области были зарегистрированы три микрофинансовые организации.«С 1 июля 2023 года максимально возможная процентная ставка по микрозаймам снижена до 0,8% в день. Кроме того, ни при каких условиях по договору сроком до года предельный размер задолженности по процентам не может превышать 1,3 от суммы займа», — добавляют в Банке России.