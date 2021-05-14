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Из сектора Газа по Израилю выпущено 1800 ракет с начала конфликта

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#Израиль #сектор Газа

Причем часть выпущенных ракет упала на территории самого сектора Газа.

С начала обострения конфликта по территории Израиля из сектора Газа были выпущены 1800 ракет, из них 430 упали в анклаве, - рассказал пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

"Общее число ракет, выпущенных из сектора Газа (по территории Израиля) с начала операции, составляет 1800, согласно нашей информации, 430 из этих ракет упали внутри сектора Газа", — отметил он.

Ранее стало известно, что военное крыло ХАМАС заявило об атаке на израильский химзавод у границы с сектором Газа.

"Бригады аль-Кассам нанесли удар с помощью беспилотника "Шехаб" по химическому заводу в Нир-Оз", — сказано в заявлении.

Израильтяне якобы готовы к наземному вторжению в анклав, но пока бьют с воздуха.

Однако позже сообщение о начале наземной операции в секторе Газа в израильской армии назвали ошибочным, - передает РБК. Оно появилось из-за недоразумения при внутренних коммуникациях, - сообщили в армейской пресс-службе.

Израильские наземные войска не входили в сектор Газа, а участвовали только в нанесении авиаударов по целям внутри анклава. Об этом заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, комментируя сообщения о начале наземной операции.

Он пояснил, что заявление о якобы начале наземной операции в секторе Газа стало результатом "внутреннего недопонимания".

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество, - передает РИА Новости.
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#Израиль #сектор Газа

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