В мире
сегодня, 11:16
Из сектора Газа по Израилю выпущено 1800 ракет с начала конфликта
114
Причем часть выпущенных ракет упала на территории самого сектора Газа.
С начала обострения конфликта по территории Израиля из сектора Газа были выпущены 1800 ракет, из них 430 упали в анклаве, - рассказал пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
"Общее число ракет, выпущенных из сектора Газа (по территории Израиля) с начала операции, составляет 1800, согласно нашей информации, 430 из этих ракет упали внутри сектора Газа", — отметил он.
Ранее стало известно, что военное крыло ХАМАС заявило об атаке на израильский химзавод у границы с сектором Газа.
"Бригады аль-Кассам нанесли удар с помощью беспилотника "Шехаб" по химическому заводу в Нир-Оз", — сказано в заявлении.
Израильтяне якобы готовы к наземному вторжению в анклав, но пока бьют с воздуха.
Однако позже сообщение о начале наземной операции в секторе Газа в израильской армии назвали ошибочным, - передает РБК. Оно появилось из-за недоразумения при внутренних коммуникациях, - сообщили в армейской пресс-службе.
Израильские наземные войска не входили в сектор Газа, а участвовали только в нанесении авиаударов по целям внутри анклава. Об этом заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, комментируя сообщения о начале наземной операции.
Он пояснил, что заявление о якобы начале наземной операции в секторе Газа стало результатом "внутреннего недопонимания".
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество, - передает РИА Новости.
"Общее число ракет, выпущенных из сектора Газа (по территории Израиля) с начала операции, составляет 1800, согласно нашей информации, 430 из этих ракет упали внутри сектора Газа", — отметил он.
Ранее стало известно, что военное крыло ХАМАС заявило об атаке на израильский химзавод у границы с сектором Газа.
"Бригады аль-Кассам нанесли удар с помощью беспилотника "Шехаб" по химическому заводу в Нир-Оз", — сказано в заявлении.
Израильтяне якобы готовы к наземному вторжению в анклав, но пока бьют с воздуха.
Однако позже сообщение о начале наземной операции в секторе Газа в израильской армии назвали ошибочным, - передает РБК. Оно появилось из-за недоразумения при внутренних коммуникациях, - сообщили в армейской пресс-службе.
Израильские наземные войска не входили в сектор Газа, а участвовали только в нанесении авиаударов по целям внутри анклава. Об этом заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, комментируя сообщения о начале наземной операции.
Он пояснил, что заявление о якобы начале наземной операции в секторе Газа стало результатом "внутреннего недопонимания".
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество, - передает РИА Новости.
114