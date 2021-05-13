Общество

сегодня, 16:49

В Липецкой области определили финалистов конкурса «Воспитатель года»

459
#образование #детский сад
2
В Липецкой области определили финалистов конкурса «Воспитатель года»

Победитель конкурса будет представлять Липецкую область на всероссийском ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года России», который состоится в ноябре.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, стали известны имена пяти финалистов конкурса «Воспитатель года». После проведения «Педагогического мероприятия с детьми» в финал вышли воспитатель детского сада №59 «Перспектива» города Липецка Светлана Болгова, воспитатель добровского детского сада «Малышок» Наталия Бычкова, воспитатель детского сада «Светлячок» города Чаплыгина Надежда Плюхина, воспитатель дошкольной группы школы села Талица Елецкого района Ольга Прядухина и воспитатель грязинского детского сада №1 «Рябинка» Дарья Фролова.

Теперь финалистов ждет третий заключительный этап, где они станут участниками публичной лекции и обсуждения проблем современного дошкольного образования в ток–шоу «Профессиональный разговор».

Абсолютный победитель конкурса «Воспитатель года» будет представлять Липецкую область на всероссийском ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года России» в ноябре текущего года.

Фото -  deptno.lipetsk.ru

459
#образование #детский сад
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В 2020 году бюджет Липецкой области сохранил социальную направленность
#бюджет #Липецкий областной Совет
В 2020 году бюджет Липецкой области сохранил социальную направленность

сегодня, 15:56

Общество
В ЛГЭКе забитый деревянный клин в водопроводную трубу назвали обычным делом
#ЛГЭК
23
В ЛГЭКе забитый деревянный клин в водопроводную трубу назвали обычным делом

сегодня, 15:38

Общество
Где отдыхали липчане на майские каникулы
#перелеты #аэропорт #каникулы
9
Где отдыхали липчане на майские каникулы

сегодня, 15:17

Общество
«Руслан-1» желает максимально сократить расходы на устранении недостатков на проспекте Победы
#проспект Победы
19
«Руслан-1» желает максимально сократить расходы на устранении недостатков на проспекте Победы

сегодня, 15:08

Общество
В Липецке нарисуют граффити в стиле авангарда
#граффити
10
В Липецке нарисуют граффити в стиле авангарда

сегодня, 14:48

Общество
Новые меры социальной поддержки липецкие семьи начнут получать уже летом
#социальные выплаты
Новые меры социальной поддержки липецкие семьи начнут получать уже летом

сегодня, 14:42

Общество