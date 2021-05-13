сегодня, 16:49
В Липецкой области определили финалистов конкурса «Воспитатель года»
Победитель конкурса будет представлять Липецкую область на всероссийском ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года России», который состоится в ноябре.
Теперь финалистов ждет третий заключительный этап, где они станут участниками публичной лекции и обсуждения проблем современного дошкольного образования в ток–шоу «Профессиональный разговор».
Абсолютный победитель конкурса «Воспитатель года» будет представлять Липецкую область на всероссийском ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года России» в ноябре текущего года.
Фото - deptno.lipetsk.ru