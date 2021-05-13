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Во время стрельбы в школе Казани учитель успокаивала и призывала детей не паниковать в переписке

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#стрельба #Казань #школа
Во время стрельбы в школе Казани учитель успокаивала и призывала детей не паниковать в переписке

Учительница призывала детей не паниковать и слушать учителя.

В Интернете опубликованы скриншоты переписки учеников 8"Б" класса с педагогом, она происходила во время вооруженного нападения на школу №175 в Казани.

Судя по скриншотам из мессенджера WhatsApp, учительница Татьяна Сергеевна просила детей сидеть тихо, не паниковать, не передавать панику родителям, слушать учителя, держаться вместе и закрыть дверь - "хоть на швабру", - пишут "Новости Альметьевска".

Трагедия в школе Казани произошла 11 мая. Утром 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу с огнестрельным оружием и стал стрелять во всех, кто попадался ему на пути. Погибли 9 человек - два педагога и 7 учеников 8 класса, ранены 23. 8 пациентов накануне спецбортом МЧС отправлены в больницы Москвы, всех погибших в Татарстане похоронили 12 мая. Этот день был объявлен днем траура.

Одна из погибших учительниц пыталась спасти ребенка - она оттолкнула школьника и встала перед стрелком. Ее похоронили накануне.
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#стрельба #Казань #школа

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