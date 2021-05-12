На нескольких улицах и переулках Липецка отключат воду для устранения утечек

13 мая с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители домов №№ 29, 47/а, 51а, 51/2, 51/3 по проспекту Победы, № 1 по Колхозному проезду, №№ 80, 81, 83 по улице Депутатской – на этом участке ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе.



С 10:00 до 20:00 из-за ремонта трубопровода не будет холодной воды в домах №№ 89, 91, 91а, 93, 93а, 95 по проспекту Победы.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной и переулков Технологического, Бытового, Ландшафтного – ЛГЭК временно приостановит подачу воды из-за устранения утечки на водоводе. По этой же причине не будет холодной воды в доме № 1а по улице Папина.



Воду для питья на все участки подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



Из-за ремонтных работ на сетях с 09:00 до 12:00 не будет электричества в доме № 2б по улице Ибаррури, а с 09:00 до 17:00 обесточат дома № 26а по улице Угловой и № 59 по улице Плеханова.

