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На нескольких улицах и переулках Липецка отключат воду для устранения утечек

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#отключения
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На нескольких улицах и переулках Липецка отключат воду для устранения утечек
13 мая с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители домов №№ 29, 47/а, 51а, 51/2, 51/3 по проспекту Победы, № 1 по Колхозному проезду, №№ 80, 81, 83 по улице Депутатской – на этом участке ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе.  

С 10:00 до 20:00 из-за ремонта трубопровода не будет холодной воды в домах №№ 89, 91, 91а, 93, 93а, 95 по проспекту Победы.  

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной и переулков Технологического, Бытового, Ландшафтного – ЛГЭК временно приостановит подачу воды из-за устранения утечки на водоводе. По этой же причине не будет холодной воды в доме № 1а по улице Папина.  

Воду для питья на все участки подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.  

Из-за ремонтных работ на сетях с 09:00 до 12:00 не будет электричества в доме № 2б по улице Ибаррури, а с 09:00 до 17:00 обесточат дома № 26а по улице Угловой и № 59 по улице Плеханова.  
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#отключения
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Комментарии (1)

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МестныйЯ

41 минуту назад
А чего перестали писать какого года заложен трубопровод? Что, оптимизма и понимания "это совсем другое" у народа уже нет?
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