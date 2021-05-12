сегодня, 15:49
В следующем году россияне смогут отказаться от переводов со своих счетов
В Центробанке рассчитывают, что уже в следующем году россияне смогут добровольно отказаться от ряда операций по дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО).
По его словам, до конца года регулятор надеется на принятии всей необходимой нормативной базы, чтобы мера защиты от мошенников начала работать в 2021-м.
Как уже писали «Известия», Центробанк поддержал предложение Народного фронта о добровольном отказе от ряда онлайн-операций (переводы, платежи) для пенсионеров. Более того, регулятор решил развить инициативу, распространив ее на граждан всех возрастов. Эта мера направлена на защиту граждан от кибермошенников, которые используют дистанционные каналы для похищения средств со счетов клиентов банков.
Как неоднократно отмечали в ЦБ, в последнее время злоумышленники активно охотятся на депозитные счета, что позволяет им увеличить сумму хищений.
На уловки мошенников попадаются не только пенсионеры, но и люди среднего возраста, рассказал в интервью «Известиям» Артем Сычев.
«Причем с высшим образованием, научной степенью. Недавно был случай с кандидатом технических наук. Именно поэтому мы хотим дать возможность клиенту самому ограничить удаленный доступ к своим счетам, к своим депозитам», — сообщил он.
По словам куратора ФинЦЕРТа, сейчас регулятор прорабатывает вопрос о том, должна ли эта инициатива быть оформлена законом или достаточно внутренних нормативов ЦБ.
«Мы как раз сейчас и прорабатываем этот вопрос. Есть разные мнения», — сказал он.
В любом случае, по словам Артема Сычева, регулятор планирует принять всех необходимые нормативы до конца года, чтобы россияне смогли воспользоваться дополнительной защитой от мошенников уже в 2022-м.