Липчан ждут на ретро-флешмоб

Стать моделью и показать наряды времен Советов может любой.

15 мая в парке «Быханов сад» состоится флешмоб «Мамино платье». В субботу, с 12 до 18 часов, любой желающий может достать из гардероба мамино платье, папин костюм, бабушкину юбку и стать участникам ретро-дефиле по дорожкам парка, сообщили в городском департаменте культуры.

- Флешмоб «Мамино платье» - это история не только про одежду и походку. Каждая вещь хранит в себе память о родных людях, важных событиях в жизни, их характере и привычках. Поэтому в дополнение к нарядам предлагаем вам оживить воспоминания о родных и близких людях через их вещи, и поделиться этими историями на одной из площадок фестиваля «Музей для друзей» - «(Не) книжные истории». Локация площадки - сцена в парке на центральной аллее, начало в 17:00, - отметили организаторы акции.

Самые активные участники, пришедшие в маминых платьях и папиных костюмах, и поделившиеся воспоминаниями об их владельцах, будут награждены призами.