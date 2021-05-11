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сегодня, 12:51

Покупатели жалуются на несоблюдение антиковидных мер в магазинах

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#коронавирус #торговля
Покупатели жалуются на несоблюдение антиковидных мер в магазинах

Возбуждено три административных дела, юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей.

В праздничные дни от жителей Липецкой области на горячую линию управления потребительского рынка и ценовой политики липецкой области поступали жалобы на нарушение правил поведения, предусмотренных антиковидным постановлением администрации Липецкой области №159. Жители жаловались на отсутствие в торговых объектах средств дезинфекции, несоблюдение масочного режима.

По жалобе жительницы села Студеные Хутора Липецкого района провели выездную проверку. В результате в отношении предпринимателя, осуществляющего торговую деятельность в сёлах Студеные Хутора и Крутые Хутора Липецкого района возбуждено два административных дела: по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за отсутствие дезинфицирующих средств в торговых объектах, за несоблюдение социального дистанцирования, а также по части 4 ст. 15.12 КоАП РФ за оборот немаркированной табачной продукции. Предпринимателю по статье 20.6.1 КоАП РФ грозит штраф от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией сигарет.

В отношении юрлица возбуждено административное дело по статье 14.43 КоАП РФ за несоблюдение температурного режима хранения алкогольной продукции. Юрлицу грозит штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.
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#коронавирус #торговля

Комментарии (4)

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гость

38 минут назад
Ну вот, это вы про предпринимателей, забивших на ковид? Да, гадят исподтишка в каждом первом магазине. Жалко, что мало кого проверяют.
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граф Де Ля Фер

46 минут назад
Не жалуются, а тупо стучат
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Ну вот

сегодня, 13:00
Честные Павлик Морозовы где живут и откуда родом. Любят из подтишка нагадить
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Вася Жулёк с 14 района

сегодня, 12:58
В общественном транспорте 80 процентов пассажиров без маски . Расслабились и потеряли бдительность .
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