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Покупатели жалуются на несоблюдение антиковидных мер в магазинах
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Возбуждено три административных дела, юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей.
В праздничные дни от жителей Липецкой области на горячую линию управления потребительского рынка и ценовой политики липецкой области поступали жалобы на нарушение правил поведения, предусмотренных антиковидным постановлением администрации Липецкой области №159. Жители жаловались на отсутствие в торговых объектах средств дезинфекции, несоблюдение масочного режима.
По жалобе жительницы села Студеные Хутора Липецкого района провели выездную проверку. В результате в отношении предпринимателя, осуществляющего торговую деятельность в сёлах Студеные Хутора и Крутые Хутора Липецкого района возбуждено два административных дела: по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за отсутствие дезинфицирующих средств в торговых объектах, за несоблюдение социального дистанцирования, а также по части 4 ст. 15.12 КоАП РФ за оборот немаркированной табачной продукции. Предпринимателю по статье 20.6.1 КоАП РФ грозит штраф от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией сигарет.
В отношении юрлица возбуждено административное дело по статье 14.43 КоАП РФ за несоблюдение температурного режима хранения алкогольной продукции. Юрлицу грозит штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.
По жалобе жительницы села Студеные Хутора Липецкого района провели выездную проверку. В результате в отношении предпринимателя, осуществляющего торговую деятельность в сёлах Студеные Хутора и Крутые Хутора Липецкого района возбуждено два административных дела: по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за отсутствие дезинфицирующих средств в торговых объектах, за несоблюдение социального дистанцирования, а также по части 4 ст. 15.12 КоАП РФ за оборот немаркированной табачной продукции. Предпринимателю по статье 20.6.1 КоАП РФ грозит штраф от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией сигарет.
В отношении юрлица возбуждено административное дело по статье 14.43 КоАП РФ за несоблюдение температурного режима хранения алкогольной продукции. Юрлицу грозит штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.
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гость
граф Де Ля Фер
Ну вот
Вася Жулёк с 14 района