Покупатели жалуются на несоблюдение антиковидных мер в магазинах

Возбуждено три административных дела, юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей.

В праздничные дни от жителей Липецкой области на горячую линию управления потребительского рынка и ценовой политики липецкой области поступали жалобы на нарушение правил поведения, предусмотренных антиковидным постановлением администрации Липецкой области №159. Жители жаловались на отсутствие в торговых объектах средств дезинфекции, несоблюдение масочного режима.



По жалобе жительницы села Студеные Хутора Липецкого района провели выездную проверку. В результате в отношении предпринимателя, осуществляющего торговую деятельность в сёлах Студеные Хутора и Крутые Хутора Липецкого района возбуждено два административных дела: по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за отсутствие дезинфицирующих средств в торговых объектах, за несоблюдение социального дистанцирования, а также по части 4 ст. 15.12 КоАП РФ за оборот немаркированной табачной продукции. Предпринимателю по статье 20.6.1 КоАП РФ грозит штраф от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией сигарет.



В отношении юрлица возбуждено административное дело по статье 14.43 КоАП РФ за несоблюдение температурного режима хранения алкогольной продукции. Юрлицу грозит штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.