Спорт

сегодня, 13:30

Парни, а вам слабо? Девушка из Лебедяни выиграла первенство России по боксу

8 397
#бокс #Диана Сиктус
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Парни, а вам слабо? Девушка из Лебедяни выиграла первенство России по боксу

Диана выиграла 4 боя и теперь готовится к дебюту в сборной России.

Новая «звёздочка» бокса взошла в Лебедяни, зовут её – Диана Сиктус. Девушка уже успела добиться в боксе большего, чем многие представители «сильного пола». На майских каникулах она успела, проведя 4 непростых боя, выиграть первенство России по боксу в Ульяновске среди девушек 13-14 лет.

В весовой категории до 40 кг Сиктус начала с победы по очкам над Алесей Патлай из Иваново, а затем разошлась с Анастасией Яковлевой из Свердловской области расправилась ввиду явного преимущества.

В полуфинале соперница из Чувашии отказалась боксировать с Сиктус, сославшись на травму, предоставив нашей землячке лишний день отдыха перед финалом. В решающем бою с Анной Прокудиной из Краснодарского края лебедянская спортсмена выглядела и свежее, и агрессивнее. В итоге – победа единогласным решением судей.

Помимо «золотой» медали воспитанница тренера Дмитрия Маслова получила и вызов в сборную России среди сверстниц, и теперь мы ждём её дебюта на международных соревнованиях.

Напомним, что в январе этого года Диана выиграла первенство ЦФО в подмосковном Королёве, что и принесло ей путёвку «на Россию».

На ульяновском ринге Липецкую область представляли ещё две спортсменки. Анна Гридчина в весовой категории до 54 кг одержала одну победу, но затем уступила в четвертьфинале сопернице из Анапы. А Дарья Фомина в весе до 46 кг сразу проиграла противнице из Москвы.
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#бокс #Диана Сиктус
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Комментарии (8)

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Не слабо,

8 минут назад
я, её ,завалю...
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Правда

13 минут назад
Девки по природе своей созданы для продолжения рода.А ей сейчас всё отобьют и будет настоящим мужиком.
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ТИМУР

20 минут назад
Диана молодец , успехов тебе и здоровья .
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Антисоветчик

45 минут назад
Мир сошёл с ума. Остановите Землю. Я сойду.
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Билли Кид

55 минут назад
Парни сейчас больше по митингам. Да и там с ног валятся..
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Куралес

сегодня, 14:02
Молодец девчонка,успехов тебе на этом пути.Гордимся тобой.
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Народный обозреватель

сегодня, 14:00
Мир сошёл с ума, девченка в боксе, мальчики в танцах, волосы красят и т. д. Кто Родину будет защищать?
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граф Де Ля Фер

сегодня, 13:45
А потом будет так - "а еще я в неё ем"
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