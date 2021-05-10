Спорт
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Парни, а вам слабо? Девушка из Лебедяни выиграла первенство России по боксу
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Диана выиграла 4 боя и теперь готовится к дебюту в сборной России.
Новая «звёздочка» бокса взошла в Лебедяни, зовут её – Диана Сиктус. Девушка уже успела добиться в боксе большего, чем многие представители «сильного пола». На майских каникулах она успела, проведя 4 непростых боя, выиграть первенство России по боксу в Ульяновске среди девушек 13-14 лет.
В весовой категории до 40 кг Сиктус начала с победы по очкам над Алесей Патлай из Иваново, а затем разошлась с Анастасией Яковлевой из Свердловской области расправилась ввиду явного преимущества.
В полуфинале соперница из Чувашии отказалась боксировать с Сиктус, сославшись на травму, предоставив нашей землячке лишний день отдыха перед финалом. В решающем бою с Анной Прокудиной из Краснодарского края лебедянская спортсмена выглядела и свежее, и агрессивнее. В итоге – победа единогласным решением судей.
Помимо «золотой» медали воспитанница тренера Дмитрия Маслова получила и вызов в сборную России среди сверстниц, и теперь мы ждём её дебюта на международных соревнованиях.
Напомним, что в январе этого года Диана выиграла первенство ЦФО в подмосковном Королёве, что и принесло ей путёвку «на Россию».
На ульяновском ринге Липецкую область представляли ещё две спортсменки. Анна Гридчина в весовой категории до 54 кг одержала одну победу, но затем уступила в четвертьфинале сопернице из Анапы. А Дарья Фомина в весе до 46 кг сразу проиграла противнице из Москвы.
В весовой категории до 40 кг Сиктус начала с победы по очкам над Алесей Патлай из Иваново, а затем разошлась с Анастасией Яковлевой из Свердловской области расправилась ввиду явного преимущества.
В полуфинале соперница из Чувашии отказалась боксировать с Сиктус, сославшись на травму, предоставив нашей землячке лишний день отдыха перед финалом. В решающем бою с Анной Прокудиной из Краснодарского края лебедянская спортсмена выглядела и свежее, и агрессивнее. В итоге – победа единогласным решением судей.
Помимо «золотой» медали воспитанница тренера Дмитрия Маслова получила и вызов в сборную России среди сверстниц, и теперь мы ждём её дебюта на международных соревнованиях.
Напомним, что в январе этого года Диана выиграла первенство ЦФО в подмосковном Королёве, что и принесло ей путёвку «на Россию».
На ульяновском ринге Липецкую область представляли ещё две спортсменки. Анна Гридчина в весовой категории до 54 кг одержала одну победу, но затем уступила в четвертьфинале сопернице из Анапы. А Дарья Фомина в весе до 46 кг сразу проиграла противнице из Москвы.
8 397
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