Девушки из Липецкой области всё чаще добиваются успехов в боксе

В первенстве Центрального федерального округа на счету наших землячек 3 награды.





В первенстве ЦФО по боксу среди девушек и женщин в подмосковном Королёве представительницы Липецкой области завоевали два «золота» и одну «Бронзу».

Одной из героинь турнира стала Диана Сиктус из Данкова. В весовой категории до 40 кг среди девушек 13-14 лет она провела два боя с соперницами из Подмосковья и Иваново и в обоих вышла победительницей.

При этом ученицы тренера Дмитрия Маслова уже нельзя назвать новичком на ринге – первенство ЦФО она выиграла во второй раз подряд.





Диана Сиктус



Ровесница Дианы ельчанка Ирина Гридчина в весовой категории до 54 кг одержала две молниеносный победы. Сначала соперницу Арину Варсанян из Воронежа дисквалифицировали за нарушение правил экипировки, а в финале уже после нескольких секунд поединка Виктория Гаак из подмосковного Сергиева Посада отказалась продолжать поединок с ельчанкой.





Чемпионка Гридчина и её тренер Александр Изотов



Ещё одну медаль положила в копилку сборной Липецкой области одна из самых юных участниц Дарья Фомина из Задонска, которая выступала среди девчат 2015-16 г.р. в весе до 46 кг.

В первом бою она единогласным решением судей победила соперницу из подмосковного Наро-Фоминска, а в полуфинале уступила спортсменке из Тульской области. Итог – «бронза».





Дарье Фомина празднует победу



Все три наших землячки завоевали путёвки в финальный турнир первенства страны по боксу среди своих сверстниц, который должен состояться в мае в Краснодарском крае. К слову, и представители «сильного пола» таким количеством участников главного турнира страны могли бы только гордиться.

Фото из архива участников соревнований.

