Общество

сегодня, 10:00

В Липецке проходит парад Победы

38 2675
#День Победы
3
В Липецке проходит парад Победы

На площади Героев в Липецке начался военный парад в честь 76-летия со Дня Победы советского народа над нацистской Германией. 

Перед началом парада коммунальная техника разогнала появившиеся после дождя лужи. Для ветеранов на площади собрали специальный подиум и подготовили зонты, на случай если дождь продолжится. 

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Инспекторы ДПС перекрыли движение на участке улицы Гагарина от Быханова сада до регионального управления Роспотребнадзора. Расчеты парадного строя зашли на площадь Героев со стороны авиацентра. 

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В этом году участники парада собрались в семь «коробок» - из-за пандемии, как и годом ранее, в строй не привлекли кадетские классы. Вслед за знаменной группой следуют две «коробки» военнослужащих липецкого авиацентра, далее проходит «коробка» МЧС, Росгвардию представляет ОМОН и вневедомственная охрана, следом за ними идут сотрудники регионального МВД, а замыкает парад «коробка» УФСИН. Командует парадом начальник штаба авиационного полка, подполковник Юрий Воротягин, принимает - начальник штаба авиацентра, полковник Руслан Купчин.

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Из-за погоды организаторы подготовили короткую торжественную программу. Перед мемориальным комплексом ансамбль эстрадной хореографии «Фристайл» исполнил композицию «Сквозь пламя». Его поддерживал ансамбль барабанщиц «Катюша». 

Традиционно завершает парад минута молчания и марш парадных расчетов.
38 2675
#День Победы
3

Комментарии (38)

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Чиполлино

1 минуту назад
Лина, Триколор вообще не уместен в День Победы. Только исключительно Красное Знамя Победы. Поняла,жертва ЕГЭ
ответить

дед

4 минуты назад
Туса, СССР воевал с нацистами,а не с немецким народом,у тебя неверная информация с ютуба.
ответить

Ограничить потребление

8 минут назад
Слава народу победителю!, Алкоголя!
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Билли Кид

10 минут назад
Туса, особенно рады те, кого казнили по приговору Нюрнбергского суда. Они сами себе завидуют))
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!

12 минут назад
И про вирус все забыли. Ни масок ни полтора метра. Но магазины штрафуем на 300 тыс косарей))) с праздником !!!
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Туса

13 минут назад
Немцы рады, что проиграли войну. Иначе сейчас жили бы как русские.
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Слава народу победителю!

15 минут назад
Такого красивого парада еще не было! Возродим былую мощь нашей страны!
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Лина

21 минуту назад
А где в Липецке наш триколор????Почему город украшен только белыми и красными флагами??? У нас в Липецке забыли флаг России???
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Вован

24 минуты назад
Слава Советскому Народу-победителю в Великой Отечественной Войне! С Днём Победы!
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Билли Кид

30 минут назад
Пенсионер, и как это отрицает Победу Великого советского народа над нацисткой Германией?
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