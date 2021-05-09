В Липецке проходит парад Победы

На площади Героев в Липецке начался военный парад в честь 76-летия со Дня Победы советского народа над нацистской Германией.

Перед началом парада коммунальная техника разогнала появившиеся после дождя лужи. Для ветеранов на площади собрали специальный подиум и подготовили зонты, на случай если дождь продолжится.Инспекторы ДПС перекрыли движение на участке улицы Гагарина от Быханова сада до регионального управления Роспотребнадзора. Расчеты парадного строя зашли на площадь Героев со стороны авиацентра.В этом году участники парада собрались в семь «коробок» - из-за пандемии, как и годом ранее, в строй не привлекли кадетские классы. Вслед за знаменной группой следуют две «коробки» военнослужащих липецкого авиацентра, далее проходит «коробка» МЧС, Росгвардию представляет ОМОН и вневедомственная охрана, следом за ними идут сотрудники регионального МВД, а замыкает парад «коробка» УФСИН. Командует парадом начальник штаба авиационного полка, подполковник Юрий Воротягин, принимает - начальник штаба авиацентра, полковник Руслан Купчин.Из-за погоды организаторы подготовили короткую торжественную программу. Перед мемориальным комплексом ансамбль эстрадной хореографии «Фристайл» исполнил композицию «Сквозь пламя». Его поддерживал ансамбль барабанщиц «Катюша».Традиционно завершает парад минута молчания и марш парадных расчетов.