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37 минут назад
В России зарегистрировали вакцину от ковида «Спутник лайт»
Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» с эффективностью 79,4% зарегистрирована в России, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «Спутник Лайт» будет применяться для людей от 18 до 60 лет, передает Коммерсант. Она отметила, что в гражданский оборот вакцина сможет поступить после регистрации цены и других необходимых согласований.
Эта вакцина прежде всего предназначена для быстрого формирования популяционного иммунитета в странах с неблагоприятной эпидемической ситуацией, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Однако она может быть использована и для ревакцинации, и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Говоря об эффективности и безопасности отечественных препаратов от коронавируса, президент Владимир Путин подчеркнул, что они основаны на хорошо известных технологиях, которые применялись десятилетиями. Глава государства добавил, что, по мнению одного из европейских специалистов, российские вакцины от COVID-19 так же надёжны, как автомат Калашникова.
В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «Спутник Лайт» будет применяться для людей от 18 до 60 лет, передает Коммерсант. Она отметила, что в гражданский оборот вакцина сможет поступить после регистрации цены и других необходимых согласований.
Эта вакцина прежде всего предназначена для быстрого формирования популяционного иммунитета в странах с неблагоприятной эпидемической ситуацией, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Однако она может быть использована и для ревакцинации, и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Говоря об эффективности и безопасности отечественных препаратов от коронавируса, президент Владимир Путин подчеркнул, что они основаны на хорошо известных технологиях, которые применялись десятилетиями. Глава государства добавил, что, по мнению одного из европейских специалистов, российские вакцины от COVID-19 так же надёжны, как автомат Калашникова.