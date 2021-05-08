В России

37 минут назад

В России зарегистрировали вакцину от ковида «Спутник лайт»

79
В России зарегистрировали вакцину от ковида «Спутник лайт»
Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» с эффективностью 79,4% зарегистрирована в России, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «Спутник Лайт» будет применяться для людей от 18 до 60 лет, передает Коммерсант. Она отметила, что в гражданский оборот вакцина сможет поступить после регистрации цены и других необходимых согласований.

Эта вакцина прежде всего предназначена для быстрого формирования популяционного иммунитета в странах с неблагоприятной эпидемической ситуацией, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Однако она может быть использована и для ревакцинации, и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Говоря об эффективности и безопасности отечественных препаратов от коронавируса, президент Владимир Путин подчеркнул, что они основаны на хорошо известных технологиях, которые применялись десятилетиями. Глава государства добавил, что, по мнению одного из европейских специалистов, российские вакцины от COVID-19 так же надёжны, как автомат Калашникова.
79

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Газпром» предложил обеспечивать бесплатным газом мемориалы Вечного огня
«Газпром» предложил обеспечивать бесплатным газом мемориалы Вечного огня

13 минут назад

В России
Россия с 9 мая прекращает туристические авиарейсы в Болгарию
Россия с 9 мая прекращает туристические авиарейсы в Болгарию

27 минут назад

В России
Премьер Чехии Бабиш призвал страны ЕС высылать российских дипломатов
Премьер Чехии Бабиш призвал страны ЕС высылать российских дипломатов

43 минуты назад

В России
Арестован муж убитой блогерши из Екатеринбурга
Арестован муж убитой блогерши из Екатеринбурга

вчера, 17:03

В России
В Воронеже построят уникальную школу за 3,4 млрд рублей
В Воронеже построят уникальную школу за 3,4 млрд рублей

вчера, 16:39

В России
«Газпром» пообещал бесплатно провести газ в небольшие дома россиян
4
«Газпром» пообещал бесплатно провести газ в небольшие дома россиян

вчера, 15:10

В России