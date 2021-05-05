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55 минут назад
В Турции задержали украинок за непристойную фотосессию на яхте
Нескольких украинок задержали в Турции после того, как они устроили голую фотосессию на яхте. Об этом в среду, 5 мая, сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Pavlovsky.News.
Во время съемки обнаженных девушек в процессе съемки успели сфотографировать с другой яхты. После этого снимки попали в интернет ии вызвал резонанс в турецких СМИ. Из-за инцидента туристок вызвали на допрос в полицию. По словам одной из участниц фотосессии, им пришлось провести весь день на допросах. В итоге девушек отпустили.
«Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», — посоветовала одна из задержанных. «Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», — посоветовала одна из задержанных.
Во время съемки обнаженных девушек в процессе съемки успели сфотографировать с другой яхты. После этого снимки попали в интернет ии вызвал резонанс в турецких СМИ. Из-за инцидента туристок вызвали на допрос в полицию. По словам одной из участниц фотосессии, им пришлось провести весь день на допросах. В итоге девушек отпустили.
«Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», — посоветовала одна из задержанных. «Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», — посоветовала одна из задержанных.