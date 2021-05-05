48-летняя женщина погибла под колесами «ВАЗа»

На дорогу женщина вышла вне пешеходного перехода.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вечером 4 мая в селе Становое 27-летний водитель «ВАЗ-21093» сбил насмерть 48-летнюю женщину.



- Женщина попала под колеса автомобиля вне пешеходного перехода. По предварительным данным, водитель не учел интенсивность движения и дорожные условия, в частности видимость в направлении движения, - сообщили в ГИБДД.



4 мая автоинспекторы выявили 1686 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 13 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1300 случаев превышения скорости.



Также зафиксировано 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.



Фото УГИБДД по Липецкой области.

