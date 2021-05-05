Происшествия

18 минут назад

48-летняя женщина погибла под колесами «ВАЗа»

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#авария #ДТП
48-летняя женщина погибла под колесами «ВАЗа»

На дорогу женщина вышла вне пешеходного перехода.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вечером 4 мая в селе Становое 27-летний водитель «ВАЗ-21093» сбил насмерть 48-летнюю женщину. 

- Женщина попала под колеса автомобиля вне пешеходного перехода. По предварительным данным, водитель не учел интенсивность движения и дорожные условия, в частности видимость в направлении движения, - сообщили в ГИБДД.
          
4 мая автоинспекторы выявили 1686 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 13 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.   С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  1300 случаев превышения скорости. 

Также зафиксировано 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.  

Фото УГИБДД по Липецкой области.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Лавочница

5 минут назад
Сами бросаются под колеса. Ни дня не могут прожить без любимого хобби.
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