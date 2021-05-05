В России
57 минут назад
Шестилетний ребенок сел за руль и насмерть сбил свою мать
Трагедия произошла в Курской области
Шестилетний ребенок в Курской области сел за руль автомобиля и случайно сбил задним ходом свою маму. Женщина скончалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
Инцидент произошел на городском кладбище. Погибшая вышла из машины, оставив ключ зажигания. Находившийся в машине ребенок пересел на водительское сиденье, завел машину и нажал педаль газа.
Автомобиль сбил мать ребенка и въехал в соседний автомобиль. Как уточняется, она пыталась удержать руками покатившуюся машину, чтобы та не столкнулась с припаркованной сзади иномаркой. В результате ее зажало между двумя автомобилями. От полученных травм женщина скончалась в больнице.
Инцидент произошел на городском кладбище. Погибшая вышла из машины, оставив ключ зажигания. Находившийся в машине ребенок пересел на водительское сиденье, завел машину и нажал педаль газа.
Автомобиль сбил мать ребенка и въехал в соседний автомобиль. Как уточняется, она пыталась удержать руками покатившуюся машину, чтобы та не столкнулась с припаркованной сзади иномаркой. В результате ее зажало между двумя автомобилями. От полученных травм женщина скончалась в больнице.