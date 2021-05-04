Происшествия

сегодня, 12:13

Экс-заместитель директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» признался во взяточничестве

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#коррупция
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«Мне и начальнику агентства Павленко в месяц должны были давать 500 тысяч рублей»

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Сегодня в Советском районном суде Липецка начался уголовный процесс по обвинению бывшего заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Андрея Яицкого в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег, за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, входящих в служебные полномочия должностного лица и которым оно может способствовать в силу своего должностного положения, бездействие, входящее в служебные полномочия должностного лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

2 июня 2020 года 42-летнего Андрея Яицкого при получении 200 тысяч рублей взятки от директора ООО «Системные решения» Юрия Тагильцева задержали оперативные сотрудники УФСБ РФ по Липецкой области. Заместитель директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» тут же раскололся, сообщив, что получает незаконное вознаграждение с осени прошлого года за содействие коммерческой организации в заключении госконтрактов на оказание услуг, создании преимущественных условий для участия в аукционах и обеспечение победы в них, в не проведении надлежащих проверок качества и объемов выполненных работ по госконтрактам.

… ООО «Системные решения» в декабре 2018 заключило контракт с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» на оказание услуг по обеспечению функционирования передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на сумму 23,5 млн рублей. В сентябре 2019 года в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» в порядке перевода из ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» перешел в полном составе весь отдела фотовидеофиксации правонарушений, при этом ООО «Системные решения», несмотря на смену заказчика, продолжило исполнять госконтракт. Начальник этого отдела Дмитриев свел гендиректора «Системных решений» Юрия Тагильцева с директором ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Александром Павленко и его замом Андреем Яицким и коммерсант в октябре передал им два конверта, в каждом из которых было по 50 000 рублей, в виде подарков на День дорожного хозяйства. Руководители агентства наживку заглотили. И уже в тот же месяц чиновники договорились с Тагильцевым, что будут всячески помогать его бизнесу и закрывать глаза на косяки в исполнении его фирмой госконтрактов за полмиллиона рублей в месяц. Павленко и Яицкий договорились делить мзду пополам.

- В исполнение своего единого преступного умысла, направленного на систематическое получение от Тагильцева Ю.В. лично и через посредника взяток в виде денег, Яицкий А.П. в один из дней в период с 19 по 30 октября 2019 года, находясь в своем служебном кабинете по улице Неделина, 2а, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вопреки интересам службы, совместно и согласованно с Павленко А.П., группой лиц по предварительному сговору, в ходе неоднократных встреч с директором ООО «Системные решения» требовал от последнего в дальнейшем передачи им (Павленко А.П. и Яицкому А.П.) лично взяток в виде денег в неоговоренной сумме, за совершение в будущем действий, входящих в служебные полномочия Павленко А.П., - этот фрагмент обвинительного заключения, которое зачитала в суде гособвинитель Анна Левченко, стал началом морального падения подсудимого.

С ноября 2019-го по июнь 2020-го Александр Павленко и Андрей Яицкий по версии предварительного следствия получили от предпринимателя 2,9 миллиона рублей.

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В зал суда подсудимый сегодня пришел со своими родственниками, в том числе с отцом, экс-начальником областного управления труда и занятости Петром Яицким. Еще на стадии предварительного следствия 43-летний Андрей Яицкий пошел на сделку со следствием, выполнил в полном объеме все условия соглашения, дал исчерпывающую информацию о своих подельниках, активно способствовал расследованию, выдал оставшиеся у него деньги, полученные преступным путем, которые были приобщены к материалам уголовного дела.

Интересы подсудимого представлял адвокат Андрей Фролов, услуги которого в последнее время пользуются большой популярностью (в числе его клиентов - экс-депутат областного Совета Александр Козин, недавно осужденный за мошенничество, а также экс-депутаты Липецкого горсовета Сергей Ткаченко и Юрий Шкляров, обвиняемые в причинение имущественного ущерба ЛГЭКу и Новитэну путем злоупотребления доверием). Так как Андрей Яицкий полностью признал свою вину, его адвокат выступил в процессе как второй гособвинитель, попросив подсудимого рассказать о его преступлениях. И тот все рассказал председательствующей в процессе судье Марине Золотаревой, как говорится, от А до Я.

Уголовное дело бывшего начальника Яицкого, экс-директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Александра Павленко, который не изъявил желания идти на сделку со следствием, хотя и признал свою вину, будут судить отдельно. Процесс по его обвинению во взяточничестве начнется в том же Советском районном суде 13 мая.
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#коррупция
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Комментарии (13)

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Педро андрианч

4 минуты назад
Посмотрим как сработают слова"чемодан, вокзал, Другой город" сказанные большим человеком обл-ти
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Артурчик

16 минут назад
Не хочет взяточник сидеть в тюрьме.
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Да ладно

21 минуту назад
Этого просто не может быть
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33

27 минут назад
60+, Дяденька 43 лет, пришел в суд с папой. Отмажут. Если папинька пристроил сынулю, то и отмажут. Там походу (заработанно) уже на несколько поколений.
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Либерал

31 минуту назад
37год настал!!
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60+

33 минуты назад
Да вы-шо по его фигуре он не мог брать взятки « он не доедал» !
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гость

35 минут назад
А, кому арменстрой "денюшку" на лапу передавал за аналогичные условия? Не выяснили ешшо? А, то асфальт сходит с первым дождем или снегом.
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33

42 минуты назад
Вы все удивлялись, почему чиновникам покупают автомобили * класса. А не Лады Гранты? Попробуйте подсудимого, засунуть в Гранту. Так что, не нойте про транспорт.
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Пете

42 минуты назад
Какого же ты сына воспитал? Или это у всех комсомольских руководителей такие продолжатели идей коммунизма?
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Кузькин отец

46 минут назад
Информация для размышления, а может и для выводов прокуратуры: Аппиевой дороге, которая считалась самой важной римской дорожной артерией своего времени и интенсивно эксплуатировалась, в следующем году исполнится 2330 лет. Дорога до сих пор находится в отличном состоянии. Что касается этого конкретного случая: мы, глупые и доверчивые, недоумеваем: почему свежеуложенный асфальт не держится и 1 год, хотя денег (наших народных) вбухивается огромное количество. А оказывается: ларчик просто открывался.
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