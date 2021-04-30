В мире
51 минуту назад
Минздрав Словакии опубликовал договор о покупке российской вакцины от коронавируса
Минздрав Словакии опубликовал договор о покупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Накануне Словакия опубликовала договор о покупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в страну 1 марта. Документ, на придании огласке которого настаивала президент республики Зузана Чапутова, представлен на сайте национального министерства здравоохранения.
Создатели российской вакцины 24 апреля проинформировали Словакию, что не возражают против публикации текста договора о поставке вакцины "Спутник V". При этом Братиславе было предложено также опубликовать контракт с американской компанией Pfizer, - передает ТАСС.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш сообщил об исследовании эффективности различных вакцин, используемых в Венгрии, признав "Спутник V" лучшей, - напомнили в России.
Кроме того, разработчики вакцины сравнили ситуацию в Словакии с той, в которой ранее оказалась Бразилия, где продвижению российской вакцины открыто противодействовал Вашингтон. США пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против коронавируса, - говорится в отчете американского Минздрава за 2020 год.
Ранее министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что его республика предаст гласности договор о покупке российской вакцины и в случае, если против этого будет возражать российская сторона.
Создатели российской вакцины 24 апреля проинформировали Словакию, что не возражают против публикации текста договора о поставке вакцины "Спутник V". При этом Братиславе было предложено также опубликовать контракт с американской компанией Pfizer, - передает ТАСС.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш сообщил об исследовании эффективности различных вакцин, используемых в Венгрии, признав "Спутник V" лучшей, - напомнили в России.
Кроме того, разработчики вакцины сравнили ситуацию в Словакии с той, в которой ранее оказалась Бразилия, где продвижению российской вакцины открыто противодействовал Вашингтон. США пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против коронавируса, - говорится в отчете американского Минздрава за 2020 год.
Ранее министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что его республика предаст гласности договор о покупке российской вакцины и в случае, если против этого будет возражать российская сторона.