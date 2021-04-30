Стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря пересмотрели

Путёвки подешевели.



Родителям бюджетной сферы или организаций иной формы собственности будут возмещены затраты на приобретение путевок детям в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Липецкой области, в размере 50% от средней стоимости путевки, то есть в размере 11 657,5 рубля.





Напомним, ранее средняя стоимость путёвки была выше: в марте для расчета размера компенсации родителям была установлена средняя стоимость путевки в детские лагеря, расположенные на территории Липецкой области сроком пребывания 21 день на летний период 2021 года, в размере 27 161 рубль.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с 9 апреля вступили в силу изменения в санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей, в соответствии с которыми количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления (ранее было 50%). В новой редакции постановления также содержатся изменения, в соответствии с которыми перед началом каждой смены персонал должен пройти обследования на коронавирус, а также на наличие рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций работников пищеблоков, причем обследования должны проводиться не ранее, чем за три календарных дня до выхода на работу.В связи с этим управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области произведен перерасчет установленной средней стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря: установлена средняя стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Липецкой области сроком пребывания 21 день на летний период 2021 года в размере 23 315 рублей.