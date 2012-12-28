Тело пропавшего 8 июня мужчины нашли в сельском пруду

Труп нашли на середине пруда. СК начал доследственную проверку.

Сегодня утром жители села Гниловоды Измалковского района нашли в своем пруду тело мужчины. Из воды труп извлекли спасатели. Как выяснилось, найден 61-летний местный житель, пропавший ещё 8 июня.Пресс-служба регионального Следкома, который начал доследственную проверку обстоятельств гибели мужчины, сообщила, что следов насильственной смерти на его теле нет.«По предварительным данным, погибший в компании знакомого 8 июня распивал на берегу пруда спиртные напитки и домой не вернулся. Сегодня его тело посреди водоема обнаружили местные жители и сообщили в правоохранительные органы.С целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.