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201
сегодня, 14:20
5

10-му округу нужны детские площадки, ровные дороги и освещённые улицы

Такие приоритеты благоустройства жители 27-го и части 28-го микрорайонов выбрали на стратегических сессиях.

Перед началом очередной стратегической сессии жителей 10-го избирательного округа её модератор, начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артём Голощапов сообщил, что многие собранные на предыдущих встречах вопросы переданы управляющей компании ГУК «Липецк-Град». Предварительно договорились, что после анализа обращений будет скорректирован график работ в обслуживаемых домах и на прилегающих территориях.

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Стратсессию Голощапов традиционно начал с рассказа о том, что уже сделано для благоустройства округа: отремонтированы дороги на улицах Кривенкова и Катукова, установлено освещение на аллее между школой № 77 и детским садом № 15, залатаны дорожные ямы на 20 участках.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обновлена часть Молодёжного парка и аллея вдоль улицы Катукова. Также благоустроены дворы на улицах Катукова, Кривенкова и у дома № 9 на улице Шуминского. По программе «Путь к школе» обустроены пешеходные маршруты к школе № 77 и прилегающая к ней территория.

В 2025 году по наказам избирателей продолжится благоустройство спортивной зоны парка «Молодёжный», на территориях школ спилят аварийные деревья и установят лавочки. А для грамотного расходования дополнительных средств, выделенных округу, Артём Голощапов предложил липчанам выбрать приоритетные направления благоустройства. По итогам совместного обсуждения жители округа практически единогласно поддержали установку детского спортивно-игрового оборудования во дворах.

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— Моя дочь — подросток. В песочнице ей и её одноклассникам уже неинтересно, а до походов в кино за ручку с мальчиком ещё не доросла. Ей и её сверстникам нужен досуг во дворе. Например, можно установить теннисные столы или другое спортивное оборудование, — предложила Вера из дома на Хорошавина, 21.

Её идею дополнили предложением об организации спортивного досуга зимой и напомнили про недействующую хоккейную коробку.

Пользуясь случаем, Вера также попросила помощи для семьи погорельцев из её дома. Участники сессии запросили контакты семьи, а Артём Голощапов пообещал обратиться в фонд «Милосердие».

Также участники сессии отметили нехватку уличного освещения в округе. Прозвучали предложения начать с замены действующих светильников на светодиодные и отказаться от газоразрядных и содержащих ртуть ламп. В районе станет светлее, а уличные фонари будут энергоэффективными и безопасными для экологии.

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В финале встречи Артем Голощапов поблагодарил людей за конструктивное общение и обозначил, что по итогам этой и предыдущих сессий в округе наиболее востребованы такие приоритеты развития, как детское и спортивное оборудование, обновление освещения, ремонт пешеходных зон, ремонт дорог и подъездов.
стратегическая сессия
наказы избирателей
Артем Голощапов
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
27 мкрн.
9 минут назад
А кому и для чего отдали часть парка Молодежный от бывшей тюбинговой трассы? Там сейчас какие-то масштабные ограждения возвели. Очередная стройка на века, как и Катящиеся камни?
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#
22 минуты назад
Каждый год одно и тоже короче хорошего не стоит ждать ?
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Депутат
40 минут назад
Мы ж такие: весь срок в ноздре пальцем резьбу накручиваем, а потом кто лучше, друг перед другом. Прямо как студенты перед сессией
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Интересно
42 минуты назад
Где действующий депутат и откуда взялся Артем ?
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Ооо
59 минут назад
По всем округам одни и те-же проблемы: ямы на дорогах внутри дворов, освещение, детские площадки. Ранее всё это делалось и без депутатов. Просто нет слов.
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