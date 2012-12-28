10-му округу нужны детские площадки, ровные дороги и освещённые улицы

Такие приоритеты благоустройства жители 27-го и части 28-го микрорайонов выбрали на стратегических сессиях.





Перед началом очередной стратегической сессии жителей 10-го избирательного округа её модератор, начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артём Голощапов сообщил, что многие собранные на предыдущих встречах вопросы переданы управляющей компании ГУК «Липецк-Град». Предварительно договорились, что после анализа обращений будет скорректирован график работ в обслуживаемых домах и на прилегающих территориях.Стратсессию Голощапов традиционно начал с рассказа о том, что уже сделано для благоустройства округа: отремонтированы дороги на улицах Кривенкова и Катукова, установлено освещение на аллее между школой № 77 и детским садом № 15, залатаны дорожные ямы на 20 участках.В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обновлена часть Молодёжного парка и аллея вдоль улицы Катукова. Также благоустроены дворы на улицах Катукова, Кривенкова и у дома № 9 на улице Шуминского. По программе «Путь к школе» обустроены пешеходные маршруты к школе № 77 и прилегающая к ней территория.В 2025 году по наказам избирателей продолжится благоустройство спортивной зоны парка «Молодёжный», на территориях школ спилят аварийные деревья и установят лавочки. А для грамотного расходования дополнительных средств, выделенных округу, Артём Голощапов предложил липчанам выбрать приоритетные направления благоустройства. По итогам совместного обсуждения жители округа практически единогласно поддержали установку детского спортивно-игрового оборудования во дворах.— Моя дочь — подросток. В песочнице ей и её одноклассникам уже неинтересно, а до походов в кино за ручку с мальчиком ещё не доросла. Ей и её сверстникам нужен досуг во дворе. Например, можно установить теннисные столы или другое спортивное оборудование, — предложила Вера из дома на Хорошавина, 21.Её идею дополнили предложением об организации спортивного досуга зимой и напомнили про недействующую хоккейную коробку.Пользуясь случаем, Вера также попросила помощи для семьи погорельцев из её дома. Участники сессии запросили контакты семьи, а Артём Голощапов пообещал обратиться в фонд «Милосердие».Также участники сессии отметили нехватку уличного освещения в округе. Прозвучали предложения начать с замены действующих светильников на светодиодные и отказаться от газоразрядных и содержащих ртуть ламп. В районе станет светлее, а уличные фонари будут энергоэффективными и безопасными для экологии.В финале встречи Артем Голощапов поблагодарил людей за конструктивное общение и обозначил, что по итогам этой и предыдущих сессий в округе наиболее востребованы такие приоритеты развития, как детское и спортивное оборудование, обновление освещения, ремонт пешеходных зон, ремонт дорог и подъездов.