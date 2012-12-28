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Происшествия
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44 минуты назад
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Полицейские задержали дрифтера на «Мерседесе»
Водитель успел скрутить номера, но это ему не помогло.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, автоинспекторы задержали нарушителя даже несмотря на то, что он предусмотрительно снял с машины номера. На нарушителя составили административные материалы, свою вину он признал.
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