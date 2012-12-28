Полицейские задержали дрифтера на «Мерседесе»

Водитель успел скрутить номера, но это ему не помогло.

Автоинспекторы задержали 28-летнего водителя, крутившего «пятаки» на парковке возле «Л-Сити». На дрифтера пожаловались в соцсетях: опасной езой водитель «Мерседеса» создавал угрозу находящимся поблизости людям.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, автоинспекторы задержали нарушителя даже несмотря на то, что он предусмотрительно снял с машины номера. На нарушителя составили административные материалы, свою вину он признал.