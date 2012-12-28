В районе Дикого отключат холодную воду

Без холодной воды из-за ремонтных работ на сетях 12 июня кроме района Дикого останутся также часть Студгородка, 15 микрорайона, центра Липецка и Подгорного, предупредили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, №№ 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, №№ 6, 6а по улице Папина, № 71 по улице Достоевского, №№ 11, 12, 13, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, №№ 10, 11, 13, 14 в Студенческом городке, №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по улице Подгоренской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней (Подгорное).Без холодной воды в этот период останутся также жители частного сектора улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Достоевского, Хмельницкого, Крылова, переулка Кочубея.Цистерна с водой будет находиться по адресу: 15-й микрорайон, 21, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.