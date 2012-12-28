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Общество
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52 минуты назад
В районе Дикого отключат холодную воду
Без холодной воды из-за ремонтных работ на сетях 12 июня кроме района Дикого останутся также часть Студгородка, 15 микрорайона, центра Липецка и Подгорного, предупредили в «РВК-Липецк».
Без холодной воды в этот период останутся также жители частного сектора улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Достоевского, Хмельницкого, Крылова, переулка Кочубея.
Цистерна с водой будет находиться по адресу: 15-й микрорайон, 21, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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