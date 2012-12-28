Липчанин вломился в квартиру петербуржца и потребовал французского бульдога

Оказалось, что так он демонстрировал подруге свою крутость.



В Петербурге по подозрению в разбое задержан 33-летний житель Липецкой области. Утром 8 июня он вломился в квартиру жителя северной столицы на Новоизмайловском проспекте, избил его, а потом угрожая ножом потребовал отдать ему собаку — французского бульдога.Как выяснилось, липчанин пил со своей знакомой и желая произвести на неё впечатление, ворвался в квартиру постороннего человека.— Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан в соответствии со статьёй 91 УПК РФ, — сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.