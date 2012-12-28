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Происшествия
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вчера, 22:41
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Липчанин вломился в квартиру петербуржца и потребовал французского бульдога
Оказалось, что так он демонстрировал подруге свою крутость.
Как выяснилось, липчанин пил со своей знакомой и желая произвести на неё впечатление, ворвался в квартиру постороннего человека.
— Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан в соответствии со статьёй 91 УПК РФ, — сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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