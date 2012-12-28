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вчера, 22:41
5

Липчанин вломился в квартиру петербуржца и потребовал французского бульдога

Оказалось, что так он демонстрировал подруге свою крутость.

В Петербурге по подозрению в разбое задержан 33-летний житель Липецкой области. Утром 8 июня он вломился в квартиру жителя северной столицы на Новоизмайловском проспекте, избил его, а потом угрожая ножом потребовал отдать ему собаку — французского бульдога.

Как выяснилось, липчанин пил со своей знакомой и желая произвести на неё впечатление, ворвался в квартиру постороннего человека.  

— Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан в соответствии со статьёй 91 УПК РФ, — сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

разбой
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Animal planet.
вчера, 23:07
Это просто какое то позорище.Но тема до конца не раскрыта. Был ли у Петербуржца французский бульдог,и зачем вообще понадобится французский бульдог разбойнику с большой дороги из Липецка?
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Хомут
вчера, 23:03
До таких страстей даже я не дорос.
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До 33
вчера, 22:54
33 х лет и трех месяцев Илья Муромец на печи сидел а потом богатырем стал , двойной Вандам двойной удар
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Перун
вчера, 22:53
Во теперь, кроме Тамбова будут знать и о Липецке.
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Во как
вчера, 22:47
Что тут скажешь...
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