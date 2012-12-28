ИИ, четыре миллиона проб и чистая вода: дети металлургов узнали, как их родители заботятся об экологии

Для детей сотрудников комбината в Центре карьеры НЛМК подготовили интересную программу, в которой наряду с серьезными темами нашлось место для шоу и викторины с подарками.





Что такое металлургическое производство полного цикла? С чего оно начинается и чем заканчивается? Какого размера колесо карьерного самосвала, на котором перевозят железную руду из карьера на горно-обогатительный комбинат? Почему у «Стана-2000» такое название? Сколько воды циркулирует в замкнутых циклах комбината и при чем тут Матырское водохранилище? Как Липецк стал самым экологически чистым металлургическим городом страны?Ответы на эти и другие вопросы можно было узнать на «Неделе экологии» в Центре карьеры НЛМК. Посвященный Дню эколога фестиваль Новолипецкий комбинат организовал для детей своих сотрудников — ведь им, конечно, интересно, чем занимаются родители.«Неделя экологии» открылась коротким рассказом о производственном цикле НЛМК: как руда превращается в агломерат, а уголь — в кокс, как вместе с известняком или доломитом они становятся в доменной печи чугуном. Чугун затем переплавляется в сталь и течет по желобам. Потом сталь режут на 30-тонные брикеты-слябы и раскатывают в тонкий лист на прокатном стане.Как НЛМК внедряет в производство современные технологии мониторинга, детям показали на примере мобильной экологической лаборатории. Такой микроавтобус, оснащенный специальной аппаратурой, наряду с 950 (!) точками мониторинга качества воздуха на предприятии, ежедневно контролирует состояние атмосферы по 26 показателям в разных районах города. Лаборатория на колесах за год отбирает около тысячи проб воздуха, а все точки мониторинга НЛМК — более четырех миллионов.— Дети хотели знать, насколько чистый воздух в центре, где много машин. Они убедились — превышения ПДК по оксиду углерода, сероводороду, диоксиду серы, тяжелым металлам и пыли нет. Конечно, такая экскурсия расширила их кругозор, — сказала инженер экологической лаборатории комбината Светлана Страхова.Дети узнали, что на комбинате почти нет отходов. Во вторичную переработку попадает не только металлолом, но и все железосодержащее сырье. Железобетон, который образуется на НЛМК при разрушении старых зданий, перерабатывают в щебень и направляют в дорожное строительство, а еще перерабатывают пластик и картон. В прошлом году на комбинате внедрили новый способ охлаждения доменного щебня — воздухом, без полива водой, — что исключило эмиссию сероводорода от источников комбината.Также детям рассказали об использовании воды в металлургии. Оказалось, НЛМК ежегодно использует около двух миллиардов кубометров воды в замкнутом цикле — это объем 14 Матырских водохранилищ! Доля оборотного водоснабжения достигла 98,4%, а в этом году предприятие начнет использовать очищенные бытовые стоки — от столовых, душевых предприятия и канализационных стоков всего Левобережья Липецка.— Вся очищенная вода пойдет в дело. Это первый такой проект в стране. Мы уже берем из реки в 10 раз меньше воды, чем в 2000 году, а после реализации проекта — еще меньше. По водопользованию НЛМК — лучший среди металлургических предприятий, — сказала Антонина Несова, руководитель направления дирекции по экологии и климату НЛМК.Затем дети стали участниками открытого урока химии. Им показали, как очищают воду на комбинате и что такое замкнутый водооборотный цикл. Роль очистных сооружений сыграл пластиковый бак, в который сливалась грязная вода. После добавления реактивов и перемешивания из крана полилась…— Чистая вода! — не сдержала эмоций одна девочка.Также корпоративный волонтер НЛМК Татьяна Чеснокова рассказала про проект «Добрые крышечки», что сдача пластиковых крышечек не только бережет природу, но и помогает больным детям. С 2016 года участники акции собрали почти 690 миллионов крышечек, а вырученные 32 миллиона рублей направили на лечение детей. Свой вклад в доброе дело внесли и юные участники проекта. Во время «Недели экологии» они сдали волонтерам несколько пакетов пластиковых крышек.В проекте «Добрые крышечки» активно участвуют 10-летняя Вера и 13-летняя Виктория. Сестер на экомероприятие привела их мама Светлана, сотрудница комбината. Девочки попросили сфотографировать слайд с пунктами приема в Липецке. Раньше собранный пластик они сдавали только в своей школе.— Я много рассказываю детям о работе, но важно, чтобы они услышали это и от экологов. Такие привычки, как сортировка мусора или сдача батареек, не менее важны, чем гигиена. Эта планета — их дом, другого не будет, — сказала Светлана.Завершился день викториной. Вопросы были составлены так, чтобы дети могли ответить, используя полученные знания. Пятеро правильно ответили на все 11 вопросов. Самый младший победитель — 10-летний гимназист — ушел с подарком.— Я запомнил, что на НЛМК используют ИИ для контроля воздуха и что здесь все перерабатывается. А мы каждый день выносим мешок мусора! — огорчился мальчик.Семиклассника из 18-й школы удивило, что можно перерабатывать даже пыль, а 11-летнюю девочку впечатлили образцы руды, чугуна и стали.— Я увидела весь путь производства металла!14-летняя победительница викторины отметила, что цель НЛМК — полностью замкнутое производство без воздействия на окружающую среду.— Если в 2009 году комбинат уже перешел на замкнутый цикл, значит, все получится. Возможно, моя будущая профессия будет связана с экологией или НЛМК.Кстати, на летних каникулах в Центре карьеры НЛМК планируют организовать смены для школьников с профориентационными играми, квизами и тестами.