Пьяный водитель разбил чужую машину и заснул рядом с ней

От медосвидетельствования 53-летний липчанин отказался, его машина помещена на штрафстоянку.



Вечером 10 июня во дворе улице Юношеской, 23а водитель «Хёндая Солярис» въехал задом в «Рено Логан» и скрылся с места аварии — спрятал машину в палисаднике по соседству. Искать ее долго, прибывшему по вызову наряду ДПС, не пришлось, быстро обнаружился и водитель «Хёндая» — он был изрядно пьян.— 53-летний мужчина отказался от освидетельствования на состояние опьянения, в связи с чем был отстранён от управления транспортным средством. Он привлечён к административной ответственности за то, что скрылся с места ДТП. Автомобиль помещён на специализированную стоянку, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.