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Происшествия
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55 минут назад
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Пьяный водитель разбил чужую машину и заснул рядом с ней
От медосвидетельствования 53-летний липчанин отказался, его машина помещена на штрафстоянку.
— 53-летний мужчина отказался от освидетельствования на состояние опьянения, в связи с чем был отстранён от управления транспортным средством. Он привлечён к административной ответственности за то, что скрылся с места ДТП. Автомобиль помещён на специализированную стоянку, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
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