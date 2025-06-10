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689
55 минут назад
5

Пьяный водитель разбил чужую машину и заснул рядом с ней

От медосвидетельствования 53-летний липчанин отказался, его машина помещена на штрафстоянку.

Вечером 10 июня во дворе улице Юношеской, 23а водитель «Хёндая Солярис» въехал задом в «Рено Логан» и скрылся с места аварии — спрятал машину в палисаднике по соседству. Искать ее долго, прибывшему по вызову наряду ДПС, не пришлось, быстро обнаружился и водитель «Хёндая» — он был изрядно пьян.

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— 53-летний мужчина отказался от освидетельствования на состояние опьянения, в связи с чем был отстранён от управления транспортным средством. Он привлечён к административной ответственности за то, что скрылся с места ДТП. Автомобиль помещён на специализированную стоянку, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

авария
ДТП
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Ссёлки
12 минут назад
Мало сотрудников ГАИ на земле,в основном все в кабинетах сидят.
Ответить
Липецкие
23 минуты назад
водители способны на любой беспредел !
Ответить
Житель
26 минут назад
Что же так пьют?
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Патрик
41 минуту назад
А почему инотаз стоит на газоне?
Ответить
Елена
45 минут назад
Голова под колесом, чтобы «ничья» между соперниками!
Ответить
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