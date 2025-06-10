Русаков: в нашем округе остаются места, требующие особого внимания

В гимназии №69 прошла очередная стратегическая сессия Клуба городского жителя, которую модерировал депутат Липецкого городского Совета по избирательному округу №9 Михаил Русаков.



9-й округ Липецка включает весь 26-й микрорайон и часть 22-го микрорайона. В округе четыре детских сада, две школы, дом детского творчества и 56 жилых домов. За этими цифрами стоят и основные направления работы. Например, поддержка образовательных учреждений. Так, в гимназии №69 совместно с фондом «Милосердие» открыли музей Есенина, пять лет здесь работает один из первых в регионе кружков технического творчества — его выпускниками стали более 60 ребят.За последнее время улучшилось состояние внутридворовых проездов и внутриквартальных дорог, но проблема и дальше требует системного решения. Отремонтированы съезды на проспекте 60-летия СССР и улице Катукова, сквозная дорога в переулке Учебный. Сейчас работы ведутся на дороге вдоль школы №20.— Конечно, все пешеходные и проездные дорожки должны быть закреплены за определённой управляющей компанией - но, к сожалению, в реальности внутриквартальные проезды не всегда бывают включены в состав общего имущества того или иного дома. В результате остаются «бесхозные» места, которые тоже требуют внимания, — рассказал Михаил Русаков.Постепенно решаются проблемы с контейнерными площадками, освещением, детским игровым и спортивным оборудованием — за пять лет появилось пять комплексно благоустроенных дворов. Из последних — новый двор у дома №31 по проспекту 60-летия СССР. Также преобразились дворы улице Есенина, 9, Катукова, 24. Там установили дополнительные источники освещения и заметно расширили парковку — теперь можно оставить около 50-60 автомобилей. А двор у домов №14, 16 и 18 по улице Бунина благоустроен на средства благотворительного фонда «Милосердие».По традиции стратегическая сессия завершилась голосованием за приоритетные направления работы в округе и обсуждением самых наболевших проблем.Жительница дома №18 по улице Бунина Наталья попросила закрепить сетку на спортивной коробке между четырьмя домами. Когда дети играют в футбол, волейбол и баскетбол и по сетке попадает мяч — металлическая конструкция гремит, и этот шум мешает людям.Липчанин Юрий Гуляев обозначил сразу несколько проблемных вопросов.— От седьмой поликлиники развалилась пешеходная дорожка вдоль Меркулова 32, — продолжали обсуждение своих проблем участники стратегической сессии.— Обязательно уточню информацию по этому участку и сообщу, — отметил Михаил Русаков. — Также сделают дорожку от домов №15 и №17 по улице Белана до дома №9 по улице Бунина — сейчас там бурьян и мусор.— Ещё бы сквер нам в районе 136 детского сада сделать, территория там большая пропадает, — продолжал Юрий Гуляев.— У дома №9 по Есенина сделали двор. Дорожку там благоустроят по программе «Путь к школе», поставят дополнительные фонари, так что будет где погулять в этом районе, — ответил Михаил Русаков.— А что с освещением к 20-й школе со стороны улицы Бунина? — Продолжали задавать вопросы депутату горсовета.— Это мы уже в план включили. Управление главного смотрителя приезжало на объект. Решено, что к сентябрю этого года будет сделано освещение со стороны стадиона, — ответил Русаков.Даже после завершения стратегической сессии жители округа продолжали подходить со своими точечными вопросами к Михаилу Русакову. Например, они пожаловались на шум у круглосуточной «наливайки», откуда её посетители плавно переползают под «грибок» у детской площадки. Также жаловались на неблагоустроенную территорию у дома №9 по улице Бунина. Все адреса Михаил Русаков и его помощники тщательно фиксировали и обещали разобраться.