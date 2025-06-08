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Происшествия
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27 минут назад
Ночную кражу из «Пятерочки» раскрыли липецкие полицейские
Двое забрались в магазин и вынесли товаров на 84 000 рублей.
Известно, что оба парня не работают и имеют судимости. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
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