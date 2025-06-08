Ночную кражу из «Пятерочки» раскрыли липецкие полицейские

Двое забрались в магазин и вынесли товаров на 84 000 рублей.



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Оперативники липецкого отдела полиции №4 задержали двух парней 20 и 26 лет по подозрению в краже из магазина «Пятерочка» товаров на 84 000 рублей. В магазин на улице Пришвина, по данным следствия, они забрались ночью 7 июня, отжав входную дверь. В числе украденного спиртное, сигареты и косметика.Известно, что оба парня не работают и имеют судимости. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».