50-летнего липчанина обвиняют в развращении детей

В деле фигурируют пятеро детей. Со всеми обвиняемый переписывался в мессенджере.



Направлено в суд дело по обвинению 50-летнего жителя Липецка в развращении несовершеннолетних, преступлениях против их половой неприкосновенности и распространении порнографии. Следствие вело областное управление СК.По данным следствия, в 2023 году липчанин вступал в переписку с детьми в различных мессенджерах. Достоверно зная, что его собеседникам от 8 до 15 лет, он отправлял им сообщения интимного содержания, а также порнографические фото и видео.Тревогу забила мать одной из пострадавших девочек — она нашла в телефоне дочери переписку с мужчиной и обратилась к правоохранителям. Когда следствие изучило мобильные устройства мужчины, обнаружилось, что в числе его жертв пятеро детей из Липецкой области и Краснодарского края.«На время предварительного следствия обвиняемый судом был заключен под стражу. Непризнание им вины следователем расценено как попытка избежать уголовной ответственности, и его доводы о непричастности опровергнуты собранными доказательствами», — сообщили в пресс-службе областного управления следственного комитета.Наказание в статьях УК, по которым обвиняется липчанин, предусматривает вплоть до 20 лет лишения свободы.