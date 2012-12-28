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Происшествия
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48 минут назад
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50-летнего липчанина обвиняют в развращении детей
В деле фигурируют пятеро детей. Со всеми обвиняемый переписывался в мессенджере.
По данным следствия, в 2023 году липчанин вступал в переписку с детьми в различных мессенджерах. Достоверно зная, что его собеседникам от 8 до 15 лет, он отправлял им сообщения интимного содержания, а также порнографические фото и видео.
Тревогу забила мать одной из пострадавших девочек — она нашла в телефоне дочери переписку с мужчиной и обратилась к правоохранителям. Когда следствие изучило мобильные устройства мужчины, обнаружилось, что в числе его жертв пятеро детей из Липецкой области и Краснодарского края.
«На время предварительного следствия обвиняемый судом был заключен под стражу. Непризнание им вины следователем расценено как попытка избежать уголовной ответственности, и его доводы о непричастности опровергнуты собранными доказательствами», — сообщили в пресс-службе областного управления следственного комитета.
Наказание в статьях УК, по которым обвиняется липчанин, предусматривает вплоть до 20 лет лишения свободы.
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