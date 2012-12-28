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Общество
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сегодня, 13:48
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Владимир Сериков: Почти все решения очередной сессии носят социальный характер
50-я сессии областного Совета изменила параметры бюджета региона и одобрила ряд новых льгот.
Все эти средства — подтвержденные законтрактованные остатки на строительство хирургического корпуса детской областной больницы с 2024 года.
Помимо этого, более 11 миллионов рублей направлены Управлению ветеринарии Липецкой области на осуществлении деятельности по обращению с бездомными животными.
С учетом вносимых изменений основные параметры областного бюджета составят: по доходам более 105 млрд рублей, по расходам – более 135 млрд рублей.
На сессии установлены ежегодные региональные выплаты инвалидам по зрению на собак-проводников, в размере 70 000 рублей.
Также на 50-й сессии депутаты увеличили ежемесячную выплату на занятия детей спортом в платных секциях до 1500 рублей. Такая компенсации предоставляются детям в возрасте от 4 до 18 лет из семей, нуждающихся в социальной поддержке. Это те, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Сегодня он составляет 14 718 рублей.
Депутаты распространили право на получение такой выплаты семьям, в которых оба или один из родителей являлись участниками СВО и погибли в ходе выполнения боевых задач.
— Все эти решения носят социальный характер, — оценил проделанную на сессии работу спикер областного Совета Владимир Сериков.
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