Владимир Сериков: Почти все решения очередной сессии носят социальный характер

50-я сессии областного Совета изменила параметры бюджета региона и одобрила ряд новых льгот.

Очередная сессия Липецкого областного Совета одобрила поправки бюджет региона на 205 год. Доходы и расходы бюджета увеличены за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму более 1 млрд 226 млн рублей.Все эти средства — подтвержденные законтрактованные остатки на строительство хирургического корпуса детской областной больницы с 2024 года.Помимо этого, более 11 миллионов рублей направлены Управлению ветеринарии Липецкой области на осуществлении деятельности по обращению с бездомными животными.С учетом вносимых изменений основные параметры областного бюджета составят: по доходам более 105 млрд рублей, по расходам – более 135 млрд рублей.На сессии установлены ежегодные региональные выплаты инвалидам по зрению на собак-проводников, в размере 70 000 рублей.Также на 50-й сессии депутаты увеличили ежемесячную выплату на занятия детей спортом в платных секциях до 1500 рублей. Такая компенсации предоставляются детям в возрасте от 4 до 18 лет из семей, нуждающихся в социальной поддержке. Это те, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Сегодня он составляет 14 718 рублей.Депутаты распространили право на получение такой выплаты семьям, в которых оба или один из родителей являлись участниками СВО и погибли в ходе выполнения боевых задач.

— Все эти решения носят социальный характер, — оценил проделанную на сессии работу спикер областного Совета Владимир Сериков.



