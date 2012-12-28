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сегодня, 13:48
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Владимир Сериков: Почти все решения очередной сессии носят социальный характер

50-я сессии областного Совета изменила параметры бюджета региона и одобрила ряд новых льгот.

Очередная сессия Липецкого областного Совета одобрила поправки бюджет региона на 205 год. Доходы и расходы бюджета увеличены за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму более 1 млрд 226 млн рублей.

Все эти средства — подтвержденные законтрактованные остатки на строительство хирургического корпуса детской областной больницы с 2024 года.

Помимо этого, более 11 миллионов рублей направлены Управлению ветеринарии Липецкой области на осуществлении деятельности по обращению с бездомными животными.

С учетом вносимых изменений основные параметры областного бюджета составят: по доходам более 105 млрд рублей, по расходам – более 135 млрд рублей.

На сессии установлены ежегодные региональные выплаты инвалидам по зрению на собак-проводников, в размере 70 000 рублей.

Также на 50-й сессии депутаты увеличили ежемесячную выплату на занятия детей спортом в платных секциях до 1500 рублей. Такая компенсации предоставляются детям в возрасте от 4 до 18 лет из семей, нуждающихся в социальной поддержке. Это те, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Сегодня он составляет 14 718 рублей. 

Депутаты распространили право на получение такой выплаты семьям, в которых оба или один из родителей являлись участниками СВО и погибли в ходе выполнения боевых задач.

— Все эти решения носят социальный характер, — оценил проделанную на сессии работу спикер областного Совета Владимир Сериков.




Липецкий областной Совет
Владимир Сериков
бюджет
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Комментарии (5)

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Сначала новые
идет прорыв
5 минут назад
обогнали всех вокруг на бумаге,создали рай.по жизни ,хотели лучше,а получилось как всегда.
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Медведь
46 минут назад
Почему нет ничего для пенсионеров , мы что отработанный материал ! Тогда примите закон о бесплатных похоронах для женщин 60 лет мужчин 65 . От хренового областного правительства хоть что-то .
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?
24 минуты назад
А Ритуальный бизнес как будет процветать тогда?
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Василий
56 минут назад
Депутатам облсовета желательно больше внимания уделять вопросам более значимым для жителей области. Так на поселок Тракторный практически ни какого внимания по обеспечению водой. Аварии за авариями, ceти изношены..., А жить как то надо....
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сегодня, 14:05
"...одобрила поправки бюджет региона на 205 год." Это как?
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