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49 минут назад
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Сегодня в Липецке: школьники научились делать уроки с помощью ИИ, липчане безбожно врут в резюме

Всё самое главное про предпраздничный день.

Прохладно и сухо

Днём в Липецке температура 22-24 градуса тепла, переменная облачность и преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Водопьянова, 41;
- ул. Смургиса, 3, 3а, 5, 6, 7, 9, 10, 11;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24.

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Отключение света

С 08:00 до 17:00 обесточат

- ул. Земляничная;
- ул. Московская, 6, 6в
- ул. Надежды.

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Пробки

Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.



Концерт – патриотический и виртуальный

Липецкий Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18) приглашает в 18:00 на виртуальный концерт.  На большом экране с помощью специальной звуковой аппаратуры покажут трансляцию из Москвы выступления Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» во Дню России (12+).

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Вход свободный.

P.S. Про «безезоньку-занозоньку» поют не здесь.

День России

Предстоящему празднику будут посвящены мероприятия. Такое ощущение, что патриоты сегодня разойдутся по библиотекам и попробуют превратить их в «места силы».

В 10:30 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина, (ул. Космонавтов, 15/3) начнётся урок единстве «Моя страна - Россия» (6+), в это же время в БИЦ «Левобережном» (пр-т Мира, 5) пройдёт интерактивная программа с громким названием: «Этой силе есть имя – Россия» (6+).

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Фото vk.com/cgb_liplib48

В 11:00 в библиотеке семейного чтений сделают потрясающий вывод и им же и назовут познавательную программу «Я живу России» (6+).

Кино

В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 10:00 опять кинопоказ. На очереди фильм «Моё собачье дело». Россия, 2024. Семейная комедия. Режиссёр Александр Бабаев (6+).

Михаил — бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка. Однажды 31 декабря они с внуком Сережей подбирают пса, который прятался от новогодних салютов, и называют Стёпкой. Внука забирают родители, и вскоре Михаилу становится плохо. Теперь у Стёпки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь хозяину. Но сделать это очень трудно, ведь никто из людей не знает собачьего языка. Единственный выход — найти Сережу, который, как кажется Степке, понимает его. И тогда четырехлапый герой отправляется на другой конец города навстречу невероятным приключениям. У фильма высокий рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.

В ролях: Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Андрей Андреев, Анатолий Васильев.


Незнайка

Липецкий драматический театр (пл. К.Константиновой, 3) приглашает в 11:00 на спектакль «Приключения Незнайки» (6+).

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Спектакль детский: Незнайка, Пилюлькин и другие малыши из Цветочного города летат на воздушном шаре к малышкам. И, конечно, их ждут приключения. А Незнайка ещё и фантазёр – постоянно привирает по любому поводу и стремиться казаться лучше, чем есть на самом деле. Знакомая ситуация в жизни, не правда ли?

Не соврёшь, красиво не расскажешь?

Больше половины липецких работодателей и рекрутёров сталкивались с недостоверными данными в резюме. SuperJob подсчитал, что таких 54%. 

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Врут чаще всего про круг обязанностей на прежней работе – 40% и опыт работы – 38%. Распространённым является обман об уровне владения иностранным языком – 14%, 6% канжидатов указывали в резюме несуществующие курсы и тренинги. Образование, которого у них никогда не было, приписали 3% соискателей.

Искусственный интеллект лучше собственного?

Недалеко ушло и подрастающее поколение. По подсчётам SuperJob, уже каждый второй школьник делает домашнее задание с помощью ИИ.

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Даже среди учеников 5-6 классов 21% учеников прибегают к помощи нейросетей, выполняя «домашку».

13% педагогов пытаются бороться с таким способом обмана, некоторые учителя действуют по принципу «если мафию нельзя победить, то её нужно возгласить» и уже сами учат детей, как правильно использовать возможности. Не сталкивались с такой проблемой 31% работников среднего образования.

Дорогие липчане! Рабочая неделя завершилась уже в среду. Поздравляем вас с предстоящими длинными выходными, но напоминаем, что у новостей отдыха нет и события происходят нон-стоп. Потому советуем не забывать про GOROD48 – сегодня и в остальные дни вы всегда найдёте у нас всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (3)

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Александр
24 минуты назад
Земляки, приветствую вас! Подскажите, вишня уже созрела, приезжать мне из Москвы на эти выходные?
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Лучше
18 минут назад
Пешком,когда дойдёте ,созреет.
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Вот
6 минут назад
Пешком,когда дойдёте ,созреет. Насмешили
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