69-летняя карманница обчистила на рынке пенсионерку с тростью

Ельчанка выслушала приговор за кражу в Хлевном.

69-летняя ельчанка выслушала приговор за кражу в Хлевенском районе. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 69-летняя ельчанка специально приехала «на дело» на рынок в Хлевное.Зайдя на рынок, она начала присматривать потенциальных жертв для лёгкой наживы и увидела пожилую женщину, в руках которой была трость и кошелек — его пенсионерка достала из сумки, чтобы расплатиться с продавцом за продукты. 69-летняя карманница воспользовалась ситуацией и незаметно вытащила из кошелька деньги, после чего быстро вышла с рынка и на попутном транспорте уехала в Елец.За кражу ельчанку оштрафовали на 20 000 рублей. А украденные у пенсионерки деньги были возвращены.