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Происшествия
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сегодня, 15:41
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69-летняя карманница обчистила на рынке пенсионерку с тростью
Ельчанка выслушала приговор за кражу в Хлевном.
Зайдя на рынок, она начала присматривать потенциальных жертв для лёгкой наживы и увидела пожилую женщину, в руках которой была трость и кошелек — его пенсионерка достала из сумки, чтобы расплатиться с продавцом за продукты. 69-летняя карманница воспользовалась ситуацией и незаметно вытащила из кошелька деньги, после чего быстро вышла с рынка и на попутном транспорте уехала в Елец.
За кражу ельчанку оштрафовали на 20 000 рублей. А украденные у пенсионерки деньги были возвращены.
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