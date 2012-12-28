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сегодня, 15:41
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69-летняя карманница обчистила на рынке пенсионерку с тростью

Ельчанка выслушала приговор за кражу в Хлевном. 


69-летняя ельчанка выслушала приговор за кражу в Хлевенском районе. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 69-летняя ельчанка специально приехала «на дело» на рынок в Хлевное.

Зайдя на рынок, она начала присматривать потенциальных жертв для лёгкой наживы и увидела пожилую женщину, в руках которой была трость и кошелек — его пенсионерка достала из сумки, чтобы расплатиться с продавцом за продукты. 69-летняя карманница воспользовалась ситуацией и незаметно вытащила из кошелька деньги, после чего быстро вышла с рынка и на попутном транспорте уехала в Елец.

За кражу ельчанку оштрафовали на 20 000 рублей. А украденные у пенсионерки деньги были возвращены.
кража
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ч
16 минут назад
Поправочка ( Неужели в таком возрасте можно быть таким падшим человеком ? )
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Липчанин 1
20 минут назад
Подумала бы о вечном,пора бы делать добро.
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Ч
35 минут назад
Неужели в таком возрасте можно быть таким падким человеком ?
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