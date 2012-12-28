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Происшествия
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сегодня, 11:02
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В ТЦ «Победа» произошло возгорание
Его причиной стало короткое замыкание.
К торговому центру оперативно прибыли три отделения пожарной охраны, автолестница, штаб пожаротушения и бригада скорой помощи.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пожарные обнаружили следы короткого замыкания с последующим возгоранием на площади 0,2 квадратных метра.
— Пожар был ликвидирован, погибших и пострадавших нет, — уточнили в МЧС.
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