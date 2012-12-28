В ТЦ «Победа» произошло возгорание

Его причиной стало короткое замыкание.



Утром 11 июня в подвале ТЦ «Победа» на одноименной площади Липецка произошло задымление.К торговому центру оперативно прибыли три отделения пожарной охраны, автолестница, штаб пожаротушения и бригада скорой помощи.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пожарные обнаружили следы короткого замыкания с последующим возгоранием на площади 0,2 квадратных метра.— Пожар был ликвидирован, погибших и пострадавших нет, — уточнили в МЧС.